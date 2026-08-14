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नावां में तिरंगा रैली में गूंजे भारत माता के जयकारे...अजमेर में दरगाह बाजार में बांटे तिरंगे

नावां में भाजपा ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया. अजमेर में मुस्लिम युवाओं की ओर से जुमे की नमाज के बाद तिरंगा वितरण.

Tiranga Rally in Nawa
नावां में तिरंगा रैली (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 3:29 PM IST

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कुचामन सिटी/अजमेर : भाजपा ने कुचामन-डीडवाना जिले के नावां सिटी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को तिरंगा रैली निकाली. विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया गया. राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव को लेकर एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. उधर, अजमेर में मुस्लिम नौजवानों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस से पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दरगाह बाजार में रैली निकाली गई और तिरंगा झंडा वितरित किया गया.

नावां सिटी में भाजपा की तिरंगा रैली गणेश मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार, बस स्टैंड, पुरानी रेलवे स्टेशन, अंजनी माता मंदिर और निधि कांटा होते हुए सैनी भवन पहुंची. इसमें शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था. पूरे मार्ग में भारत माता के जयकारे एवं देशभक्ति के नारे गूंजे. राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापन, हिंसा और पीड़ा झेलने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद किया.चौधरी ने तिरंगा रैली में लोगों का हौसला बढ़ाया.

नावां में निकाली तिरंगा रैली (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान: जैसलमेर व बारां सहित कई शहरों में निकली तिरंगा रैली, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर

राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने और पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए घर-घर संपर्क करने का आह्वान किया. उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. इस दौरान भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ शहरवासी भी मौजूद रहे.

Tiranga distribution during a rally at Dargah Bazaar in Ajmer.
अजमेर में दरगाह बाजार में रैली के तिरंगा वितरण (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर में बांटा तिरंगा: उधर, अजमेर में मुस्लिम युवाओं ने शुक्रवार को 786 लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया. कार्यक्रम आयोजक हाजी नवाब हिदायत उल्लाह और हाजी मोहम्मद महमूद खान के अनुसार, हर वर्ष की भांति इस साल 14 अगस्त को भी रैली निकाली. इसमें मदरसों के बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए.

पढ़ें: हर घर तिरंगा अभियान 2026: तिरंगा रैली से देशभक्ति में रंगे झुंझुनू एवं सिरोही

दरगाह के आगे गूंजे देशभक्ति नारे: अजमेर में दरगाह के बाहर लोगों ने देशभक्ति के नारों से माहौल को खुशनुमा बना दिया. युवाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. दूसरी तरह सुल्तानुल हिन्द हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह हाजिरी देने आए जायरीन श्रद्धालुओं ने भी स्वतंत्रता दिवस पर खुशियां मनाई. दरगाह के बाहर निजाम गेट से तिरंगा रैली निकाली और दुकानदारों समेत जायरीन को तिरंगा वितरित किया. मुस्लिम युवाओं और रसूलपुरा के मदरसे की छात्राओं समेत शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. रैली में आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शहर जिला कांग्रेस के फखरे मोइन, अंजुमन सैय्यद जादगान के सैय्यद गफ्फार हुसैन काजमी, हाजी सैय्यद एहतेशाम चिश्ती आदि शामिल रहे.

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