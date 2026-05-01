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भाषा विवाद: हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पास खतिहान नहीं, भानु प्रताप शाही ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- पलामू को किया जा रहा अपमानित

मीडिया को संबोधित करते भानु प्रताप शाही ( ETV Bharat )

पलामू: झारखंड सरकार की कैबिनेट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 की नियमावली को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली में पलामू और गढ़वा जिलों के लिए स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख (उरांव) को शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को बाहर रखा गया है. इस फैसले को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने नाराजगी जताई है.

BJP नेता भानु प्रताप शाही का सरकार पर हमला

पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने शुक्रवार को पलामू में मीडिया से बात करते हुए झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इस फैसले से पलामू-गढ़वा के लोगों का अपमान किया जा रहा है. भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि स्थानीय लोगों की भाषा छीनी जा रही है, उनकी जमीन छिनने की साजिश है और उन्हें “बाहरी” करार देकर अपमानित किया जा रहा है.

मीडिया से बात करते भानु प्रताप शाही (ETV Bharat)

उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के पास खतियान (भूमि दस्तावेज) नहीं है, लेकिन पलामू-गढ़वा के लोगों के पास खतियान है. उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है.

भानु प्रताप शाही का व्यंग्य

भानु प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के दौरान सत्ताधारी दल के कुछ मंत्रियों के “बीमार” पड़ने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि फैसला हो रहा था और मंत्री अस्पताल पहुंच गए. यह बीमारी असली थी या सुविधाजनक, यह भी सवाल है. उन्होंने पलामू प्रमंडल के सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे क्यों चुप हैं? इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए.

“पहले अपने बच्चे दें परीक्षा”

भानु प्रताप शाही ने चुनौती दी कि पलामू-गढ़वा के लोग इस भाषा नीति को तभी मानेंगे जब सत्ताधारी दल के मंत्रियों और विधायकों के बेटे पहले नागपुरी और कुडुख में JTET की परीक्षा देकर दिखाएं. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भाषा को नजरअंदाज कर उन्हें बाहरी बताना अन्याय है.