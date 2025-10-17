अंता विधान सभा सीट का उपचुनाव, भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन्हें मिली जिम्मेदारी
अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है.
Published : October 17, 2025 at 6:44 PM IST
जयपुर: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का रंग अब जमने लगा है. कांग्रेस और भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद अब चुनावी माहौल परवान पर है. शुक्रवार को उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी के 40 नेताओं को शामिल किया गया है.
बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नेता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे. बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राजमोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी शामिल हैं.
इसी प्रकार डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को स्टार प्रचार बनाया है.
इसके साथ ही पार्टी ने कनक मल कटारा , राधेश्याम बैरवा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभु लाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबूलाल खराड़ी, नरेंद्र नगर,, कन्हैयालाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्नालाल रावत, मोतीलाल मीणा, हीरालाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबूलाल वर्मा, जितेंद्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा को स्टार प्रचारक बनाया है. अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है तो बीजेपी ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है. साथ ही नरेश मीणा ने निर्दलीय रूप से मैदान में उतरकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है.