झारखंड निकाय चुनाव: अक्टूबर 24 के बाद 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदान से रहेंगे वंचित, बीजेपी ने उठाए सवाल

रांची: नगर निकाय चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदान करने से वंचित रह जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए यह चुनाव कराने का फैसला लिया है. इस निर्णय पर सियासत शुरू हो गई है.

भाजपा ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरह से 18 वर्ष पूरा करनेवाले युवाओं को इस चुनाव में दरकिनार किया गया है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है. पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में युवा मतदान देने से वंचित हो जाएंगे.

बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का बयान (ETV Bharat)

सरकार और निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवाल पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी जेएमएम-कांग्रेस ने मतदाता पुनरीक्षण होने से अनावश्यक रूप से चुनाव में देर होना वजह बताया है. जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह राज्य निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है और जो प्रावधान है, उसी के तहत मतदान होंगे. कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने बीजेपी के सवाल को खारिज करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होते रहे हैं. ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किए गए थे उसी को आधार माना गया है. उन्होंने इस चुनाव में 18 वर्ष पूरा कर रहे युवाओं को मतदान से वंचित होने पर दुख जताते हुए कहा कि यह सवाल चुनाव की घोषणा होने से पहले होना चाहिए था.

वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवाल को निर्वाचन आयोग ने किया खारिज