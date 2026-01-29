ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव: अक्टूबर 24 के बाद 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदान से रहेंगे वंचित, बीजेपी ने उठाए सवाल

झारखंड में निकाय चुनाव में अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल पूरा करने वाले युवा मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 5:08 PM IST

रांची: नगर निकाय चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदान करने से वंचित रह जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए यह चुनाव कराने का फैसला लिया है. इस निर्णय पर सियासत शुरू हो गई है.

भाजपा ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरह से 18 वर्ष पूरा करनेवाले युवाओं को इस चुनाव में दरकिनार किया गया है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है. पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में युवा मतदान देने से वंचित हो जाएंगे.

बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का बयान (ETV Bharat)

सरकार और निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवाल पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी जेएमएम-कांग्रेस ने मतदाता पुनरीक्षण होने से अनावश्यक रूप से चुनाव में देर होना वजह बताया है. जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह राज्य निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है और जो प्रावधान है, उसी के तहत मतदान होंगे. कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने बीजेपी के सवाल को खारिज करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होते रहे हैं. ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किए गए थे उसी को आधार माना गया है. उन्होंने इस चुनाव में 18 वर्ष पूरा कर रहे युवाओं को मतदान से वंचित होने पर दुख जताते हुए कहा कि यह सवाल चुनाव की घोषणा होने से पहले होना चाहिए था.

वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवाल को निर्वाचन आयोग ने किया खारिज

वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवाल को राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है. आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा है कि यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट पर ही चुनाव होंगे. क्योंकि उसके बाद राज्य में वोटर लिस्ट का कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है. इसलिए इस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.

राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का कार्य नहीं करता. गौरतलब है कि गैर दलीय आधार पर राज्य के सभी 48 नगर निकायों में होने वाले इस चुनाव में 43 लाख 33 हजार 574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22 लाख 07 हजार 203 है जबकि 21 लाख 26 हजार 227 महिला वोटर हैं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है.

संपादक की पसंद

