'सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए असम CM को लाना पड़ा शिमला'
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने के बजाय मणिपुर के हालात पर ध्यान देना चाहिए था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के शिमला दौरे और कांग्रेस सरकार पर उनके हमलों के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा के पास सुक्खू सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है. यही कारण है कि पार्टी को अपने नेताओं के बजाय असम के मुख्यमंत्री को शिमला लाना पड़ा. उन्होंने कहा कि हिमाचल शांतिप्रिय और शिक्षित लोगों का प्रदेश है. यहां समाज को बांटने और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बड़े-बड़े झंडे देकर समानांतर प्रदर्शन खड़ा करने का प्रयास कर रही है, ताकि लोकतंत्र बचाने के आंदोलन को कमजोर किया जा सके.
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है. मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत है, लेकिन भाजपा को बताना चाहिए कि उन्हें शिमला लाने का उद्देश्य क्या था. उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने के बजाय मणिपुर के हालात पर ध्यान देना चाहिए था. चौहान ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की गतिविधियों की खबरों का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा नेताओं को ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
सुक्खू सरकार की प्राथमिकताओं का किया जिक्र
नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ईमानदारी और निष्ठा के साथ हिमाचल के हितों के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार, बिजली परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और युवाओं को नशे से बचाने पर है.
आपदा राहत के 1500 करोड़ को लेकर भाजपा से मांगा जवाब
नरेश चौहान ने प्राकृतिक आपदा के दौरान भाजपा की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला में की गई 1500 करोड़ रुपये की सहायता घोषणा का जिक्र करते हुए पूछा कि यह राशि प्रदेश को क्यों नहीं मिली. उन्होंने भाजपा सांसदों और नेताओं से इसका जवाब देने की मांग की. साथ ही हिमाचल के अधिकारों से जुड़े करीब 8000 करोड़ रुपये के मुद्दे पर भी भाजपा से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बीबीएमबी में हिस्सेदारी और बिजली परियोजनाओं में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है.
हिमंत सरमा ने सुक्खू सरकार पर साधा था निशाना
गौरतलब है कि रविवार को शिमला में भाजपा की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सुक्खू सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा था. उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता को ठगने, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए थे. सरमा ने यह भी कहा था कि अगले साल हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा.
'कांग्रेस की रैली में सरकारी हेलीकॉप्टर और HRTC बसों का हुआ दुरुपयोग'
वहीं, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर और एचआरटीसी की करीब 200 बसों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश पर कांग्रेस अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का अतिरिक्त बोझ डाल रही है. उन्होंने दावा किया कि बसों को दिल्ली भेजने से प्रदेश में करीब 200 रूट प्रभावित हुए और यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी हुई. उन्होंने सरकार से बसों के किराये और सरकारी हेलीकॉप्टर की यात्राओं पर हुए खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की.
हिमाचल भवन और सदन के इस्तेमाल पर भी मांगा जवाब
रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन का इस्तेमाल भी कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया. उन्होंने सरकार से पूछा कि इन परिसरों में कितने कमरे बुक किए गए और उनका भुगतान किसने किया. भाजपा नेता ने सरकारी हेलीकॉप्टर, एचआरटीसी बसों और सरकारी परिसरों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की.
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