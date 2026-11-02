ETV Bharat / state

'सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए असम CM को लाना पड़ा शिमला'

CM सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के शिमला दौरे और कांग्रेस सरकार पर उनके हमलों के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा के पास सुक्खू सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है. यही कारण है कि पार्टी को अपने नेताओं के बजाय असम के मुख्यमंत्री को शिमला लाना पड़ा. उन्होंने कहा कि हिमाचल शांतिप्रिय और शिक्षित लोगों का प्रदेश है. यहां समाज को बांटने और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बड़े-बड़े झंडे देकर समानांतर प्रदर्शन खड़ा करने का प्रयास कर रही है, ताकि लोकतंत्र बचाने के आंदोलन को कमजोर किया जा सके.

नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है. मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत है, लेकिन भाजपा को बताना चाहिए कि उन्हें शिमला लाने का उद्देश्य क्या था. उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने के बजाय मणिपुर के हालात पर ध्यान देना चाहिए था. चौहान ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की गतिविधियों की खबरों का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा नेताओं को ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.