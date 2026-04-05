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भाजपा स्थापना दिवस कल, दीपों और फूलों से सजाया जाएगा कार्यालय, कार्यकर्ता लेंगे संकल्प

भाजपा स्थापना दिवस को लेकर उत्तराखंड के मुख्य कार्यालय को सजाने की तैयारी की जा रही है. शहर भर में स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.

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भाजपा स्थापना दिवस को लेकर उत्तराखंड के मुख्य कार्यालय को सजाने की तैयारी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी. ऐसे में भाजपा पार्टी के गठन को 46 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है. जिसको लेकर भाजपा संगठन काफी अधिक उत्साहित नजर आ रही है और इस स्थापना दिवस को बेहतर ढंग से मनाने जा रही है. जिसके तहत भाजपा के सभी कार्यालयों को दीप और मालाओं से सजाया जाएगा. साथ ही शहर भर में स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. भाजपा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस स्थापना दिवस पर और अच्छे से काम करने का संकल्प लेंगे.

उत्तराखंड भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, स्थापना दिवस पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. जिसके तहत दीपावली की तरह ही भाजपा के सभी कार्यालयों को दीपक और मालाओं से सजाया जाएगा. इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा संगठन ने यह अनुरोध किया है कि वह अपने-अपने घरों में भाजपा का झंडा लगाएंगे. इसके अलावा स्थापना दिवस के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. यही नहीं, भाजपा के प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों को लेकर भाजपा की विकास यात्रा पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. ताकि कार्यकर्ताओं को भाजपा के विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके.

भाजपा स्थापना दिवस की तैयारियां तेज (Video- ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि,

भाजपा संगठन गांव गांव तक, हर घर तक पहुंचा है. उत्तराखंड के हर एक नागरिक के जीवन में सरकार का योगदान हो, सुविधाएं पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, इसके लिए भाजपा का हर एक कार्यकर्ता संकल्प बद्ध होकर काम करेगा. 6 अप्रैल उनके लिए बहुत बड़ा दिन है. एक उत्सव की तरह है और एक पवित्र दिन है. क्योंकि इस दिन से भाजपा प्रारंभ हुई थी. ऐसे में इस स्थापना दिवस पर सरकार पूरे उत्साह के साथ और संकल्प लेंगे कि और अच्छे काम करें.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि,

भाजपा का हमेशा यही मानना है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करे. भाजपा के लिए राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और व्यक्ति तीसरे स्थान पर है. इसी भावना को लेकर भाजपा विश्वास, विजय और विचार का पर्याय बन चुकी है. यही वजह है कि भाजपा के कार्यकर्ता विचार को आत्मसात करते हुए इस बात का संकल्प लेते हैं कि समाज जीवन में हम अपने सक्षमता और अनुभव के आधार पर अधिक से अधिक जनता की सहभागिता और उनसे संवाद स्थापित करें. इसके साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य की है, उनको जन-जन तक पहुंचाने का काम करें. ऐसा इस स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं.
-कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, भाजपा-

वहीं, भाजपा के स्थापना दिवस पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि,

भाजपा की शुरुआत तब हुई, जब जनसंघ खत्म हुआ. इसका मतलब यही है कि भाजपा के विचारधारा वही थी. लेकिन इन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी. इसका मतलब है फ्री पैकेजिंग और रीब्रांडिंग करनी पड़ी. क्योंकि जनता इनको पहचान चुकी थी. भाजपा ने शुरुआत कैसी भी की हो, लेकिन इनकी मनसा तब भी वही थी, जो देश की आजादी से पहले आरएसएस की थी. क्योंकि वहीं से उपजी ये पार्टी है. आज भी जनता के लिए सोचना इनका काम नहीं है, बल्कि इनका काम है कि किस तरह से लोगों के बीच में नफरत फैलाएं.

वर्तमान केंद्र की सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर चुकी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है. भाजपा देश के लिए काम करने की बजाय धर्म और राष्ट्रवाद पर अपनी राजनीति करती रही है. ऐसे में भाजपा ना धर्म की हुई ना ही राष्ट्र की हुई.
-सुजाता पॉल, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-

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