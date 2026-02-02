ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सुमन के 'लेटर बम' पर भाजपा ने मांगा जवाब, स्पीकर बिरला व मंत्री नागर की भूमिका पर उठाए थे सवाल

नोटिस का मजमून: कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि मोरपाल सुमन का यह कृत्य भाजपा के संविधान में वर्णित अनुशासन संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया कि यदि मोरपाल सुमन को अपने लगाए आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना है तो तीन दिन में लिखित में जवाब पेश करें. अन्यथा मान लिया जाएगा कि उन्हें आरोपों के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है. इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी.

पार्टी ने कहा: पार्टी का आरोप है कि मोरपाल सुमन के लगाए आरोपों में न कोई ठोस तथ्य थे और न ही कोई प्रमाण, जिससे यह मामला अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. भाजपा संविधान के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार का आचरण पार्टी हितों के खिलाफ माना जाता है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के अनुसार, मोरपाल सुमन ने अंता उपचुनाव 2025 को लेकर पार्टी के कई दायित्ववान पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल, तथ्यहीन और बिना साक्ष्य के आरोप लगाए और सार्वजनिक किया. पार्टी का मानना है कि इस तरह के बयानों से न केवल संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन हुआ, बल्कि भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा. नोटिस में कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी कार्यकर्ता या प्रत्याशी को अपनी बात रखने के लिए पार्टी के सक्षम मंच और स्तर उपलब्ध हैं. संगठन के भीतर मौखिक या लिखित में शिकायत या असहमति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया तय है. सुमन ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों पर आरोप लगाए.

जयपुर/कोटा : भाजपा ने बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में पार्टी प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन पर अनुशासन का डंडा चलाया. पार्टी ने अपनी हार के कारण बताने संबंधी बयान के लिए सुमन को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सुमन से तीन दिन में जवाब मांगा है. सुमन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मंत्री हीरालाल नागर व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी समेत भाजपा के कई बडे नेताओं पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था.

बिरला पर बड़ा आरोप: सुमन ने अपनी हार की वजह चुनाव में टिकट वितरण, रणनीति और संगठनात्मक कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर सार्वजनिक रूप से मीडिया और अन्य मंचों पर सवाल उठाए थे. इसे भाजपा नेतृत्व ने गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला किया. सुमन ने तीन दिन पहले जिन लीडर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन सहित कई नेताओं के नाम थे. इस लेटर के वायरल होने के बाद कई अन्य नेताओं के भी बयान आए थे.

कांग्रेस की मदद के लिए बंटवाए पैसे: मोरपाल सुमन ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष बिरला और उनकी टीम पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत में मदद का आरोप लगाया. साथ ही बड़े स्तर पर आर्थिक मदद की बात कही. साथ ही मंत्री नागर के व्यवसायिक पार्टनर बताते मनोज शर्मा सांगोद का भी भाया के समर्थन में राशि वितरित करवाने का आरोप लगाया है. सुमन ने नंदलाल सुमन, आनन्द गर्ग, अंता प्रधान प्रखर कौशल, नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, बारां उप प्रधान धर्मेंद्र यादव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश धाकड़, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मीणा, सीसवाली मंडल अध्यक्ष पुष्प दयाल मीणा, मांगरोल मंडल अध्यक्ष महेंद्र मीणा और पूर्व विधायक हेमराज मीणा पर भी आरोप लगाए.

बताया कि मेरी हार से किनको फायदा:सुमन ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि बारां जिले के तीनों विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा और राधेश्याम बैरवा मिलकर उन्हें हराने में जुटे थे. अगर मैं जीत जाता तो मंत्री बनने की संभावना थी. इसी के चलते यह दुर्भावना रखते चुनाव में मेरे खिलाफ काम कर रहे थे. टिकट के अधिकांश दावेदारों ने भी हारने के लिए काम किया. इलेक्शन कमिश्नर के ऑब्जर्वर भी न्याय संगत काम नहीं कर रहे थे. वे कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी पर घोड़ा, हाथी, डीजे का उपयोग करने के बावजूद लगाम नहीं लगा रहे थे.

गुंजल बोले-चुल्लू भर पानी में डूब मरें: इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते थे. यहां से निर्दलीय नरेश मीणा को भाजपा प्रत्याशी से महज 159 वोट कम मिले थे. भाया 15612 वोट से जीते. इस पूरे मामले पर कोटा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रहलाद गुंजल ने चुटकी ली. उन्होंने मीडिया से कहा कि भाजपा का इंटरनल मामला है, लेकिन मोरपाल का आरोप सच है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली बात है. इस लेवल के लोग देश की शीर्षस्थ कुर्सियों पर भाजपा के आधार बने बैठे हैं. 'मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि विश्वासघाती और पीठ में छुरा घोपने वाले लोग हैं'.

