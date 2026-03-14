आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी, हर विधानसभा क्षेत्र में रखा ये लक्ष्य
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 1:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राज्य में आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों दमखम से तैयारी में जुट गई है. क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले एक साल का वक्त राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. पार्टियों की ओर से राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया जाता है. ऐसे में जहां एक ओर इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती हैं. वहीं, दूसरी ओर अपने कुनबे को भी बढ़ाती हैं, ताकि चुनाव के दौरान उनका प्रत्याशी बहुमत के साथ चुनाव जीत सके.
उत्तराखंड राज्य में वर्तमान चुनाव दिवस में राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने-अपने कुनबे को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आए तमाम स्थानीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. पार्टी नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा को और अधिक मजबूत बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है.
हालांकि, वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की ओर से कुनबा बढ़ाने की प्रक्रिया भले ही धीमी दिख रही हो, लेकिन जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, उसके साथ ही कुनबा बढ़ाने का दौर काफी अधिक तेज हो जाएगा.विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से दूसरे पार्टी में सेंधमारी भी की जाती है. धारचूला से आए तमाम नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं.इसी क्रम में धारचूला नगर पालिका के अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ली.
उन्होंने कहा कि यह क्रम लगातार चलता रहेगा और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले तक जो भी भाजपा में शामिल होना चाहेंगे वो उनका स्वागत करेंगे. साथ ही कहा कि चुनावी माहौल बन रहा है, ऐसे में उन्होंने निश्चय किया है कि पोलिंग बूथ पर काम करने वाले दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवाएंगे. इसके लिए सभी विधानसभा में दो से तीन हजार लोगों को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है.
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