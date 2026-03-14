ETV Bharat / state

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी, हर विधानसभा क्षेत्र में रखा ये लक्ष्य

पार्टी की कराई गई सदयस्ता ग्रहण ( Photo-ETV Bharat )