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पंचायत चुनाव : प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर सीधे सिम्बल देगी भाजपा, बीकानेर जिला प्रमुख की कुर्सी पर खास नजर

जयपुर में टिकट वितरण को लेकर भाजपा की बैठक ( Photo By Bjp )

जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने पहले चरण के टिकट वितरण की कवायद पूरी कर ली. उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन सोमवार को रायशुमारी और बैठकों का दौर जारी रहा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया. पहले चरण से जुड़ी अधिकांश सूचियां तैयार है. कई जिलों में नामों पर सहमति बन चुकी है.