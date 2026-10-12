पंचायत चुनाव : प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर सीधे सिम्बल देगी भाजपा, बीकानेर जिला प्रमुख की कुर्सी पर खास नजर
पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय पर पहले चरण के टिकट वितरण को लेकर मंथन पूरा.
Published : October 12, 2026 at 7:30 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने पहले चरण के टिकट वितरण की कवायद पूरी कर ली. उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन सोमवार को रायशुमारी और बैठकों का दौर जारी रहा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया. पहले चरण से जुड़ी अधिकांश सूचियां तैयार है. कई जिलों में नामों पर सहमति बन चुकी है.
भाजपा इस बार नगरीय निकाय चुनाव की तर्ज पर उम्मीदवारों तक पार्टी के चुनाव चिह्न पहुंचाने की व्यवस्था अपना रही है. प्रदेश मुख्यालय से सार्वजनिक सूची जारी करने के बजाय जिला प्रभारियों के जरिए अधिकृत उम्मीदवारों को सिंबल दिए जाएंगे. दो दिन चले मंथन में बीकानेर जिले पर विशेष फोकस रहा. पार्टी बीकानेर में शहरी निकाय चुनाव में हार का बदला पंचायत चुनाव में लेना चाहेगी.
पढ़ें:Panchayat Chunav 2026: टिकट के लिए जयपुर में कल से जुंटेंगे भाजपा नेता, बगड़ी बोले- 11-12 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे प्रभारी
सीधा प्रत्याशी को सिंबल : भाजपा मुख्यालय में पंचायतीराज चुनाव के टिकट मंथन पर विधायक कैलाश वर्मा ने कहा, पार्टी उम्मीदवारों के चयन में सभी स्तरों पर रायशुमारी करती है. स्थानीय स्तर से पैनल तैयार होकर प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचता है. उसी आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाते हैं. भाजपा ने टिकट वितरण प्रक्रिया पूरी कर ली. अब चुनाव प्रभारियों के माध्यम से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को सीधे चुनाव चिह्न उपलब्ध कराए जाएंगे. वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में 32 महीनों में हुए जनकल्याणकारी कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी. उन्होंने दावा किया कि नगरीय निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायत चुनाव में भी भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा और पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में कमल खिलाने में सफल होगी.
प्रभारियों के जरिए मिलेगी सूचना : भाजपा ने पहले चरण के टिकट वितरण के लिए जिला स्तर पर उम्मीदवारों के नामों की सूचियां तैयार कर प्रभारियों को सौंप दी. पार्टी की रणनीति के तहत जिला प्रभारी प्रदेश कार्यालय से सिंबल हासिल कर संबंधित जिले में अधिकृत प्रत्याशियों तक पहुंचाएंगे. उम्मीदवारों को प्रभारियों से ही उनके नाम पर हुए फैसले की सूचना दी जा रही है. ऐसे में प्रदेश मुख्यालय से एक साथ सभी उम्मीदवारों की सूची जारी होने की संभावना नहीं है. पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर अजमेर, झालावाड़ के साथ अलवर, जयपुर और बीकानेर सहित अन्य जिलों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई. पार्टी की कोशिश है कि नामांकन प्रक्रिया के बीच उम्मीदवारों को समय पर अधिकृत कर चुनावी तैयारी शुरू कराई जा सके. पार्टी किसी तरह का विरोध से बचने के लिए निकाय चुनाव की तर्ज पर सूची जारी नही करेगी.
पढ़ें:Panchayat Polls : गांवों में BJP का नाट्य अभियान, नुक्कड़ नाटकों से घर-घर पहुंचेगा 'सेवा संकल्प'
बीकानेर में जिला प्रमुख की कुर्सी पर फोकस : मंथन के दौरान बीकानेर की ग्रामीण राजनीति पर खास चर्चा हुई. भाजपा नेतृत्व का जोर केवल जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवार तय करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिला प्रमुख पद पर भी पार्टी का कब्जा सुनिश्चित करने की अपेक्षा स्थानीय नेताओं से की जा रही है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव जैसी चूक नहीं दोहराने और जिला प्रमुख भाजपा का बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने का संदेश दिया गया. भाजपा के गठन के बाद से बीकानेर में पार्टी का जिला प्रमुख नहीं बन पाया है. आजादी के बाद से जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव रहने की बात भी इस राजनीतिक समीकरण को महत्वपूर्ण बनाती है.
टिकट वितरण से आगे संगठन की परीक्षा : भाजपा के लिए पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की पकड़ परखने का अवसर हैं. उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय गुटबाजी का प्रबंधन और जिला परिषद में बहुमत जुटाना पार्टी की रणनीति के अहम हिस्से होंगे. बीकानेर जैसे जिलों में जिला प्रमुख का पद हासिल करना संगठनात्मक विस्तार और ग्रामीण नेतृत्व की ताकत से जोड़कर देख रहा है. बीकानेर से आने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी. कमल खिलने वाला है.
पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की 'एकजुटता' पर राठौड़ का तंज, राज्यवर्धन राठौड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना...
पढ़ें:पंचायत चुनाव में खाद की किल्लत बना सियासी अखाड़ा! कांग्रेस हमलावर, BJP बोली, 'भ्रम फैलाया जा रहा'
पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन, रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चेताया, भाजपा पर वोट चोरी और परिसीमन में बेईमानी का आरोप