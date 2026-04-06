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14 अप्रैल को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे की देंगे सौगात, डाट काली मंदिर में कर सकते हैं पूजा

BJP ने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के संभावित दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

UTTARAKHAND
14 अप्रैल को पीएम मोदी का संभावित उत्तराखंड दौरा. ((फाइल फोटो- X@DIPR_UK))
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को संभावित कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. संगठन स्तर पर जहां रणनीति बनाई जा रही है, वहीं कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरे को लेकर कहा कि, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यहां की जनता के साथ उनका भावनात्मक संबंध रहा है. 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के प्रदेश आगमन की संभावना है, जिसे लेकर पार्टी पूरी तरह तैयारियों में जुटी हुई है.

जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, राज्य को कोई न कोई बड़ी सौगात जरूर देते हैं. इस बार भी दिल्ली-देहरादून हाईवे के उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है. यह परियोजना प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके शुरू होने से देहरादून और दिल्ली के बीच सफर और अधिक सुगम हो जाएगा.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा-

प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम में धार्मिक आयाम भी जुड़ सकता है. जानकारी के अनुसार, वे डाट काली देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर सकते हैं. यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और प्रधानमंत्री की यहां संभावित उपस्थिति को लेकर खास तैयारियां की जा सकती हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के संभावित दौरे की तैयारियां शुरू (VIDEO-ETV Bharat)

दौरे को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसभा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

राजनीतिक तौर पर भी यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. आगामी चुनावों और विकास योजनाओं के मद्देनजर भाजपा इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है. इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं का भी संदेश दिया जा सकता है.

हालांकि, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अभी आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि होना बाकी है. लेकिन जिस तरह से तैयारियां और बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

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