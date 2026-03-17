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बीजेपी की कई जिला कार्यकारिणी घोषित, यूपी के पश्चिम और बृज क्षेत्र में बीजेपी ने ज्यादातर जिला कार्यकारिणी के चेहरे सामने आए

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की कार्यकारिणी को फाइनल किया था.

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बीजेपी ने पश्चिम और बृज क्षेत्र के करीब दो दर्जन जिलों के जिला कार्यकारिणी की घोषणा की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 1:51 PM IST

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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम और बृज क्षेत्र के करीब दो दर्जन जिलों के जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है. इन दोनों क्षेत्रों की समीक्षा बैठक शनिवार को हुई थी.

इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया था. इसके बाद दोनों क्षेत्रों ने अपने-अपने जिलों की टीम घोषित की है.

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बीजेपी की कई जिला कार्यकारिणी घोषित. (ETV Bharat)
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बीजेपी की कई जिला कार्यकारिणी घोषित. (ETV Bharat)
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बीजेपी की कई जिला कार्यकारिणी घोषित. (ETV Bharat)
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बीजेपी की कई जिला कार्यकारिणी घोषित. (ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए यह टीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक जिले में यही टीम विधानसभा चुनाव में उतरेगी.

दोनों क्षेत्रों से करीब दो दर्जन जिलों की घोषणा की गई है. पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया और बृज क्षेत्र से दुर्विजय सिंह शाकिब ओर से घोषणाएं की गई.

सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी-अपनी टीम सार्वजनिक की. इसके बाद में अब कानपुर बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरक्ष क्षेत्र की टीमें भी जल्द घोषित की जाएंगी.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि जिलों की टीम में घोषित करना शुरू किया गया है. यह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनको मौका दिया गया है.

गौर करें तो जिलों की यही टीम 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी. इन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से हम 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे.

पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया और बृज क्षेत्र से दुर्विजय सिंह शाकिब ओर से की गई इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है.

ये भी पढ़ें - यूपी बीजेपी ने नामित पार्षदों का किया ऐलान, हर जिले में 10-10 पार्षद मनोनीत, नगर पालिका में 1500 से अधिक की लगी लॉटरी

Last Updated : March 17, 2026 at 1:51 PM IST

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