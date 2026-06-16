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जींद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता बोलीं- "12 साल जनकल्याण और विकास को समर्पित"

जींद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

जींद: भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के जींद पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला जींद दौरा था. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की. संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता: मीडिया से बातचीत में डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "मैं जींद से बहू के रूप में पहले भी कई बार जुड़ी रही हूं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहां आई हूं. कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना और संगठन को और अधिक मजबूत बनाना मेरी प्राथमिकता है. पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं के समर्पण और सक्रिय भागीदारी से ही संभव है." जींद दौरे पर पहुंची डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) महिला सशक्तिकरण पर भाजपा का फोकस: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर डॉ. गुप्ता ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है. संगठन में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है और इसे प्रभावी रूप से लागू भी किया जा रहा है. आने वाले समय में भाजपा से अधिक संख्या में महिला सांसद और विधायक चुनकर सामने आएंगी."