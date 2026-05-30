ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पहुंचीं BJP प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, मां भद्रकाली के दरबार में टेका मत्था, बोलीं- "कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत"

भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता कुरुक्षेत्र पहुंची. इस दौरान उन्होंने मां भद्रकाली के दरबार में मत्था टेक मां का आशीर्वाद लिया.

Haryana BJP President Archana Gupta
कुरुक्षेत्र पहुंचीं BJP प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने अपने नए दायित्व का शुभारंभ कुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में माथा टेककर किया. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंचीं अर्चना गुप्ता का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों, फूलमालाओं और जयघोष के साथ भव्य स्वागत किया. मंदिर परिसर में पहुंचकर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. संगठन की मजबूती तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

मां भद्रकाली से लिया आशीर्वाद: मंदिर के पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने अर्चना गुप्ता को विधिवत पूजा संपन्न करवाई. इस दौरान उन्होंने मां भद्रकाली से भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा. उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

Haryana BJP President Archana Gupta
मां भद्रकाली के दरबार में BJP प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)

पीएम मोदी का जताया आभार: मीडिया से बातचीत में अर्चना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि, "एक साधारण महिला कार्यकर्ता को प्रदेश संगठन की कमान सौंपना महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है. यह केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि प्रदेश और देश की आधी आबादी के प्रति भाजपा के विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रतीक है."

"कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत": अर्चना गुप्ता ने आगे कहा कि, "भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है. पार्टी में मेहनत और निष्ठा से काम करने वाले हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़ी थीं और आज नेतृत्व ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है."

मां भद्रकाली के दरबार में टेका मत्था (ETV Bharat)

"युवाओं और महिलाओं पर रहेगा फोकस": नई प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा कि, "संगठन विस्तार के अभियान में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को राजनीति और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान करते रहे हैं. भाजपा आने वाले समय में नए युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को संगठन से जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी."

कमजोर सीटों पर बनेगी नई रणनीति: आगामी चुनावी तैयारियों पर बोलते हुए अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछली बार कमजोर रही या चुनाव नहीं जीत सकी, वहां संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा. बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर पार्टी की पहुंच बढ़ाई जाएगी ताकि आगामी चुनावों में हर सीट पर मजबूती से मुकाबला किया जा सके."

संगठन में बड़े बदलाव की संभावना से इनकार: हरियाणा भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. बूथ, मंडल और जिला स्तर पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. मौजूदा संगठनात्मक ढांचा आगामी चुनावों में पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगा."

ये भी पढ़ें:अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान, आरपी सिंह बोले, पीएम मोदी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की करते हैं बात

TAGGED:

ARCHANA GUPTA VISIT KURUKSHETRA
BJP HARYANA STRATEGY 2029
KURUKSHETRA BHADRAKALI TEMPLE
HARYANA BJP ORGANIZATION
HARYANA BJP PRESIDENT ARCHANA GUPTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.