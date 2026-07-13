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हरियाणा में PM के दौरे से पहले BJP का स्वच्छता अभियान, करनाल में झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं अर्चना गुप्ता, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला

करनाल में अर्चना गुप्ता ने स्वच्छता अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद-भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

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झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 12:25 PM IST

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करनाल: करनाल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता एक अलग ही अंदाज़ में दिखाई दीं. हाथों में झाड़ू लेकर उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं सफाई कर श्रमदान किया. यह अभियान जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का हिस्सा है. कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अर्चना गुप्ता ने भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों से भी इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की.

मोदी के दौरे से पहले बीजेपी का संदेश: इस दौरान मीडिया से बातचीत में अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन रेल को हरी झंडी दिखाने पहुंचेंगे. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में "स्वच्छता ही स्वागत" के संदेश के साथ सफाई अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से इस अभियान का शुभारंभ किया है और अब मंडल स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ता आमजन के साथ मिलकर श्रमदान करेंगे. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से होती है, इसलिए भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है."

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करनाल में झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)

कांग्रेस पर तीखा हमला: राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में विश्वास रखती है. उनके अनुसार कांग्रेस में परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और आपसी गुटबाजी लगातार बढ़ रही है, जबकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता संगठन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर काम करता है. कांग्रेस में हर कोई यह सोचता है कि उसे क्या मिला, जबकि बीजेपी में हर कार्यकर्ता यह सोचता है कि पार्टी और समाज को क्या दिया जाए."

हरियाणा में PM के दौरे से पहले BJP का स्वच्छता अभियान (ETV Bharat)

कुलदीप शर्मा के बीजेपी में आने की अटकलों पर साधी चुप्पी: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर अर्चना गुप्ता ने सीधा जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने केवल इतना कहा कि समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा. साथ ही उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से आपसी खींचतान और फूट का माहौल बना हुआ है.

कुलदीप बिश्नोई की नाराज़गी पर दिया स्पष्ट संदेश: बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की कथित नाराज़गी के सवाल पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं और नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है. कुलदीप बिश्नोई पूरी मजबूती और समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे."

विधायकों की अनुपस्थिति पर अनुशासन का संदेश: रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी के बावजूद कुछ विधायकों के शामिल न होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है. यदि किसी मामले में संगठनात्मक स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो पार्टी अपने तय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार उचित फैसला करेगी."

ये भी पढ़ें: PM मोदी के जींद कार्यक्रम की तैयारियों का CM सैनी ने लिया जायजा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का करेंगे शुभारंभ

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