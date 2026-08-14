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CP Joshi on Rahul Gandhi : सांसद सीपी जोशी बोले- विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से अच्छा, जनता के बीच जाकर कमजोरियां ढूंढें

कार्यक्रम के दौरान सांसद सीपी जोशी ( ETV Bharat Chittorgarh )