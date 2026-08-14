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CP Joshi on Rahul Gandhi : सांसद सीपी जोशी बोले- विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से अच्छा, जनता के बीच जाकर कमजोरियां ढूंढें

चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में शुक्रवार को युवा संवाद एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया.

MP CP Joshi
कार्यक्रम के दौरान सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 4:25 PM IST

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चित्तौड़गढ़: युवा संवाद एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी सहित बड़ी संख्या में युवा, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे. इस दौरान संवाद कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित किया. बाद में तिरंगा रैली आयोजन स्थल से महाराणा प्रताप सेतु मार्ग तक निकाली गई. इसमें युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. वहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना जमकर जुबानी हमला बोला.

संवाद कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि इस समय पूरा देश राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है. चित्तौड़गढ़ विधायक और कार्यकर्ताओं की ओर से युवाओं से संवाद और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. युवाओं ने अपनी बात रखी और हम लोगों ने सरकार की बात उनके सामने रखी. सांसद ने कहा कि देश का युवा सरकार के साथ है और उसके मन में देश पहले है. तिरंगे को लेकर राष्ट्रभक्ति के इस मेले में हम सभी शामिल हुए हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्रित हुए हैं. साथ ही सांसद जोशी ने कहा कि निकाय एवं पंचायत राज चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. ऐसे में इन्हें मौका भी ज्यादा मिलेगा.

BJP Har Ghar Tiranga Campaign
चित्तौड़गढ़ में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chittorgarh)

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विपक्ष पर साधा निशाना : इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे दुनिया के पहले विपक्षी होंगे जो दुनिया के मंच पर जाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ बैठकर भारत को नीचा दिखाना, संविधान का अपमान करते हैं. ऐसा किसी विपक्ष के नेता का रवैया नहीं रहता. आपको जनमत लेना है तो देश के लोग देंगे. विदेशी ताकतें आपको जनमत नहीं देंगी. विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से अच्छा है कि देश की जनता के बीच में जाओ और अपनी कमजोरियों को निकालो.

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युवाओं ने खुलकर रखी बात : तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया. पूरे मार्ग पर देशभक्ति के नारे गूंजे. युवा संवाद में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि आज के कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी के साथ बड़ी संख्या में युवा, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. युवाओं ने कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी और इसके बाद तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हुए.

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