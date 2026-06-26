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गाजीपुर: बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा से ईटीवी भारत की खास बातचीत

भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय और अभिनव सिन्हा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इन दोनों नेताओं के अनुभव से पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी. गाजीपुर में यादवों की वजह से भाजपा हारती है. महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने पद संभालते ही गाजीपुर की जमीनी हकीकत और चुनावी गणित पर एक बेबाक बयान दिया है, उन्होंने गाजीपुर के जातीय समीकरणों को स्वीकार करते हुए बड़ी बात कही, कहा, यहां पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है और यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी और बूथ स्तर से राजनीति शुरू करने वाले वरिष्ठ नेता कृष्ण बिहारी राय (मास्टर साहब) को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, जबकि संगठन में लंबे समय से सक्रिय और जमीन से जुड़ीं नेता सरोज कुशवाहा को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी भी अपने हिसाब से गुणा गणित बैठाना शुरू कर कर दिया है, इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा घोषित नई टीम में गाजीपुर जिले के दो बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. जिससे कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, हर वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलने की है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर समीकरण को तोड़कर गाजीपुर में शानदार जीत दर्ज करेगी.

बातचीत के दौरान सरोज कुशवाहा ने मुस्लिम समाज और देश की राजनीति को लेकर एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी देश या प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर कोई बात होती है, तो मुस्लिम समाज के लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्हें (बाकियों से) अलग किया जा रहा है, या किनारे किया जा रहा है.

सरोज कुशवाहा ने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हुए साफ किया कि असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, योगी और मोदी सरकार की जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर चलती हैं, उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के हर समाज को मिलता है.



पार्टी नेतृत्व द्वारा जताए गए इस भारी भरोसे पर आभार व्यक्त करते हुए सरोज कुशवाहा ने कहा कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए दिन-रात एक कर देंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का धन्यवाद करते हुए संकल्प लिया कि वह महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगी, ताकि 2027 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाई जा सके.

दूसरी ओर, नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने भी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगे.

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