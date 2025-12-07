ETV Bharat / state

सहारनपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, SIR पर बोले- बीजेपी सरकार वोट काटने का काम कर रही है

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बीजेपी SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काट रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
सहारनपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 5:29 PM IST

सहारनपुर: रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर में तीन विवाह समारोह में शामिल हुए. मीडिया से रूबरू होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि SIR का काम ज्यादा से ज्यादा वोट बनाने का होना चाहिए. लेकिन यहां BJP सरकार वोट काटने का काम कर रही है. शासन प्रशासन चाहता है कि विपक्ष का वोट ज्यादा से ज्यादा काट दिया जाये.

बुलडोजर के ड्राइवर भाग गए हैं: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में कहा कि बीजेपी के लोग जहरीला सिरप बेच रहे थे, इसलिए बुलडोजर के ड्राइवर भाग गए हैं. बिहार के बाद बंगाल को जीतने की चाहत में बीजेपी बौखलाई हुई है. इसलिए वही मॉडल यूपी और पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहती है.

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Video Credit: ETV Bharat)

बिहार मे SIR कराया गया और उन्हें अपने पक्ष में चुनाव परिणाम मिल गया. घुसपैठियों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार है केंद्र में भी उनकी सरकार है, फिर भी कोई घुसपैठिया निकाला नहीं गया.

बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ था और मान लीजिए लाखों वोट कट जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पिछली बार जिस नेता या पार्टी को चुना गया था, वो गलत चुनी गई थी. यही वजह है कि जो SIR चल रहा है, उससे बीजेपी के लोग घबराए हुए दिख रहे हैं. उन्हें डर है कि यूपी में लोकसभा की पिछली हार और बंगाल में जीत की चाहत के बीच, बिहार में किए गए प्रयोग जैसे नतीजे दूसरे राज्यों में न दोहराए जाएं.

डॉलर और रुपये इतना अंतर क्यों हो गया: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ब्यान पर तंज कसते हुए कहा कि वे गाना गाने वाले हैं. सांसद हैं अच्छी बात है मेरा उनसे अच्छा परिचय है. लेकिन ये बात न करें कि डॉलर के कम होने से कोई असर नहीं पड़ता है. डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है. यह नुकसान न केवल डॉलर की वजह से हो रहा है बल्कि अमेरिका के टेरिफ लगने से भी हुआ है. इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि डॉलर और रुपये की कीमत में इतना फर्क हो गया है.

प्रतिबंधित कफ सिरप में बीजेपी के लोग शामिल: प्रतिबंधित कफ सिरप के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह की खांसी की दवा पिलाई है, उनको जेल भेजा जाये. अब ऐसा लगता है बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है. बुलडोजर की चाबी खो गई है, क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं. बाबरी मस्जिद के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा इमोशनल है. बीजेपी से लोग सीख रहे हैं. बीजेपी इमोशन को लेकर चुनाव लड़ती है. समाज में इमोशन लाती है.

बीजेपी को डिवीजन चाहिए, विजन नहीं: हमारी मिली जुली संस्कृति है हम एक दूसरे के पहनावे से जुड़े हुए हैं. भाषा से जुड़े हैं. लेकिन बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं राष्ट विवादी ज्यादा हैं. इन्हें डिविजन चाहिए. विजन नहीं चाहिए, साथ लेकर नहीं चलना है. इन्हें जितना दूर कर उतना करना चाहते हैं क्योंकि महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है. बिजली महंगी हुई उसका जवाब नहीं है कोई कारखाना नहीं लगवा पाए. इसका जवाब इनके पास नहीं है.

ग्यारह साल बाद जागी मोदी सरकार: बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा इसका कोई जवाब नहीं है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि रूस भारत का पुराना मित्र और साथी रहा है. एक समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, इस बात पर विवाद होता था कि हम रशिया के करीब जायें या अमेरिका के पास जाए. हमारी विदेश नीति में बदलाव हुआ. ग्यारह साल बाद जागी मोदी सरकार. जिन्हें 11 साल बाद पता चला कि रशिया हमारा मित्र है. इससे बड़ा और क्या धोखा हो सकता है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- अखिलेश ने खोया मानसिक संतुलन: रविवार को झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी सीट बढ़ी, तो लाल टोपी और सपा समर्थक जाली टोपी दिखाई देने लगी थीं. जैसे ही बिहार चुनाव का रिजल्ट आया तो जाली टोपी और लाल टोपी दोनों ही कहां गायब हो गईं पता ही नहीं चला. बिहार चुनाव हारने के बाद अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में विभागीय अफसरों, भाजपा के पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी डबल इंजन की सरकार लगातार बुंदेलखंड के विकास पर काम कर रही है.


