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'सपा के PDA का मतलब पैसा देने आओ, राहुल गांधी बने देश विरोधी ताकतों के एजेंट'

2027 का रण, बीजेपी की नई रणनीति? ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: समाजवादी पार्टी का 'PDA' फॉर्मूला इन दिनों यूपी की सियासत के केंद्र में है, लेकिन अब बीजेपी ने इस नारे की एक नई और बेहद तीखी परिभाषा दी है. कानपुर पहुंचे नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. प्रकाश पाल ने साफ तौर पर कहा है कि सपा के PDA का असली मतलब 'पैसा देने आओ' है. इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें देश विरोधी ताकतों का एजेंट तक करार दे दिया है. 36 सालों तक आरएसएस और बीजेपी संगठन में तपने के बाद उच्च सदन पहुंचे प्रकाश पाल ने दावा किया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. आखिर संगठन के इस बड़े चेहरे ने विपक्ष के खिलाफ इतनी आक्रामक रणनीति क्यों अपनाई है, और राज्यसभा में वे अपनी पार्टी की बात कैसे रखेंगे? आइए जानते हैं.

PDA पर बीजेपी का प्लान? (Video Credit: ETV Bharat)

सरकार बनाने का दावा: बीजेपी सांसद प्रकाश पाल ने बातचीत के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी अब वह पार्टी है जिसके मुखिया तमाम मुद्दों पर अपनी पार्टी का नाम लेने से कतराते हैं. सपा की इतनी बदनामी हो चुकी है, कि सपा मुखिया अपनी पार्टी का नाम न लेकर चालाक लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं और नए ब्रांड को अपनाने के लिए दंभ भरते हैं लेकिन, वो जान लें अब आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उप्र के अंदर अपनी सरकार बनाएगी.

राहुल पर तीखा प्रहार: प्रकाश पाल ने कहा कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरे और सांसद राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी उनके पक्ष में नहीं आ सका. वह देश में क्या चुनाव जीतेंगे? ये तो वो लोग हैं, जो देश विरोधी ताकतों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. देश और प्रदेश की जनता इन्हें जान चुकी है. सालों तक कांग्रेस ने जब देश पर राज किया, तो उसके बाद जो घोटाले सामने आए उनकी सूची बहुत लंबी है. देश में लोग केवल पीएम मोदी और उप्र में सीएम योगी के काम से खुश हैं. हमें किसी दल से कोई खतरा नहीं है. नये पद को कैसे देखते हैं?: इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले करीब 36 सालों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी मिली. जिसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया. संगठन में खुद लंबे समय तक काम किया, और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से काम करवाया भी. अब मुझे पार्टी ने उच्च सदन यानी राज्यसभा भेज दिया है. वहां भी पार्टी की जो रीति-नीति है उसके मुताबिक अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और अपनी बात कहेंगे. संगठन के हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करना है. अब जो 2027 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके संदर्भ में बहुत काम करना है. PDA पर बीजेपी का प्लान?: इस मामले में जवाब देने जैसी कोई बात ही नहीं है. सपा के पीडीए का मतलब केवल धोखा और छलावा है. जो सरकार चार बार उप्र में रही. तीन बार मुलायम जी और एक बार अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा का शासन रहा लेकिन, अब सपा मुखिया अपनी पार्टी का नाम लेने से कतराते हैं. सपा अब बदनाम हो चुकी है. वहीं, जब कोई ब्रांड बदनाम होता है, तो चालाक लोग नए नाम से सामने आने की कोशिश करते हैं. अब आप राज्यसभा में इनके फैसले देख लीजिए. एक टिकट परिवार को दी, दूसरी धनराज और दौलतमंद को. तीसरी देते, तो वह अपराधी होता मगर नहीं दी. इनके पीडीए का मतलब हो चुका है, 'पैसा दे जाओ' वहीं, विधानसभा टिकट वितरण के बाद ये पीडीए परिवार डिस्ट्रिब्यूशन एलायंस के रूप में सामने आएंगे. इन्होंने किसी यादव को टिकट नहीं, किसी संगठन के कार्यकर्ता को नहीं पूछा. एक टिकट से परिवारवाद को सामने ला दिया.