भाजपा सरकार महारैली रोकने के लिए रच रही षड्यंत्र : तरुण त्यागी
पर्यवेक्षक तरुण त्यागी ने आरोप लगाया कि व्यापारियों को बरगला कर और भ्रामक बातें फैलाकर रैली में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:56 AM IST
बरेली: कांग्रेस की दिल्ली की प्रस्तावित महारैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक तरुण त्यागी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की महारैली को रोकने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रच रही है.
पर्यवेक्षक तरुण त्यागी ने आरोप लगाया कि व्यापारियों को बरगला कर और भ्रामक बातें फैलाकर रैली में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इन चुनौतियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और महारैली को सफल बनाकर ही रहेंगे.
तरुण त्यागी शुक्रवार को चोपड़ा रोड स्थित रोटरी भवन में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर महारैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है. ऐसे में महारैली को रोकने के प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं हैं.
बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष असफाक सकलैनी और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने संयुक्त रूप से की. असफाक सकलैनी ने महारैली की सफलता के लिए तैयारियों की रूपरेखा रखी और पदाधिकारियों से पूरी ताकत के साथ जुटने को कहा. वहीं, दिनेश दद्दा ने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन की एकजुटता पर जोर दिया. बैठक का संचालन कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने किया.
इस दौरान केके शर्मा, राजन उपाध्याय, इल्यास अंसारी, हाजी इस्लाम बब्बू, जहारुद्दीन मुन्ना, रफिया शबनम, उल्फत कटेरिया, अनुराग राठौड़, राजाराम साहू, योगेश जोहरी, रमेश श्रीवास्तव, सुरेश वाल्मीकि, डॉ. दत्त राम, इरशाद मंसूरी, मुजम्मिल एडवोकेट, गुड्डू खान, कमरुद्दीन सैफी, सतीश सैनी, जोया खान समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.