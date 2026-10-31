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भाजपा सरकार महारैली रोकने के लिए रच रही षड्यंत्र : तरुण त्यागी

भाजपा सरकार महारैली रोकने के लिए रच रही षड्यंत्र : तरुण त्यागी. ( ETV Bharat )

बरेली: कांग्रेस की दिल्ली की प्रस्तावित महारैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक तरुण त्यागी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की महारैली को रोकने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रच रही है.

पर्यवेक्षक तरुण त्यागी ने आरोप लगाया कि व्यापारियों को बरगला कर और भ्रामक बातें फैलाकर रैली में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इन चुनौतियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और महारैली को सफल बनाकर ही रहेंगे.

तरुण त्यागी शुक्रवार को चोपड़ा रोड स्थित रोटरी भवन में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर महारैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. भाजपा सरकार महारैली रोकने के लिए रच रही षड्यंत्र : तरुण त्यागी. (ETV Bharat)