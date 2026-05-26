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नकुलनाथ का भाजपा सरकार पर तंज, कहा- स्कूल बंदकर खत्म कर रही शिक्षित बेरोजगारी

छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा, जब छात्र स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी.

NAKUL NATH CONGRESS
छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : May 26, 2026 at 7:47 AM IST

5 Min Read
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छिन्दवाड़ा: मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार भाजपा की सरकार है, इसके बाद भी प्रदेश के अधिकतर स्कूलों और कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होने की वजह से वे प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे संचालित हो रहे हैं. जिस प्रदेश में स्कूलों में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की होगी, आसानी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. जब छात्र स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी. यह तंज भाजपा सरकार पर किया है छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने.

बेरोजगारी खत्म करने का गजब तरीका नकुलनाथ ने बताया गणित

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने स्कूल और कॉलेजों में रिक्त प्रचार्यों के पद और प्रभारियों के भरोसे संचालन पर गम्भीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 21 सालों से लगातार प्रदेश और जिले के युवाओ, बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली प्रदेश की अंधी, बहरी भाजपा सरकार अब अपनी नई समाज विरोधी नीतियों को अमली जामा पहनाने में लग गई है. जिसके तहत जड़ में मट्ठा डालने के प्रयोग किये जा रहे हैं.

जब बुनियादी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आने भविष्य में साक्षर बेरोजगार ही नहीं होंगे और बेरोजगारी की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी. अब तक हर साल लगातार बेरोजगार युवा ठगा गया और ठगा जा रहा है. प्रदेश के करोड़ों युवा इस बात के गवाह है कि वर्षों तक भर्ती नहीं निकली, आधे उम्रदराज हो गए. निकली भी तो पेपर लीक हो गए और नहीं हुए तो किसी एक विशेष कॉलेज से टॉपर चयनित हुए हैं. भाजपा की शिक्षा नीति ने देश का भविष्य बर्बाद कर दिया.

प्रदेश के स्कूल और कॉलेज प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे

नकुलनाथ ने जिले व प्रदेश के स्कूल एवं कॉलेजों में प्रारंभ हो रहे नए शिक्षा सत्र, स्कूल भवनों की जर्जर हालत, खाली पड़े शैक्षणिक पदों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर से हट चुका है. आज जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के नौनिहाल बुनियादी शिक्षा से दूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो रहे है. नए शैक्षणिक संस्थान खोलने में सरकार की कोई रुचि नजर नहीं आ रही है.

स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों व प्राचार्यों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है. जिले के सरकारी स्कूल ही नहीं सरकारी कॉलेज भी प्रभारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं. प्रभार में ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी पदस्थ हैं इस ओर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है.

यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बिगड़े हालात को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. आज भी देश, प्रदेश और जिले में शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में कांग्रेस सरकार द्वारा निर्मित स्कूल और महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं. भाजपा सरकार ने सिर्फ इनके नाम बदलने पर जोर दिया, अगर व्यवस्थाएं बदलने और सुधार की ओर ध्यान दिया होता तो आज स्थिति चिंताजनक नहीं होती.

शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति

नकुलनाथ ने कहा, मप्र की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा लचर हो चुकी है. इसकी सबसे बड़ी वजह है एक शिक्षकीय स्कूल और शिक्षकों की भारी कमी. नकुलनाथ ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मप्र में शिक्षकों के 52,019 हजार पद खाली हैं. इनमें 47 हजार 122 पद प्रारंभमिक स्तर के हैं. यानि कुल रिक्तियों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा प्राइमरी स्कूलों में है. 7 हजार स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक हैं.

कक्षा नवीं तक आते-आते केवल 36 प्रतिशत बच्चे ही गणित के सवाल हल कर पाते हैं. कमोबेश लगभग यही हालत कॉलेज के भी हैं. लगभग 95 फीसदी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हैं. प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली हैं जिन्हें भरने के लिए सरकार की कोई योजना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. मेरा मप्र सरकार से कहना है कि देश के भविष्य का भविष्य अंधकारमय ना करें. शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के दावे और घोषणाएं सिर्फ भाषणों और प्रचार के माध्यमों तक सिमटकर ना रहे. नौनिहालों और नवजवानों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ठोस व कारगर कदम उठाएं.

पीएम श्री और संदीपनी स्कूलों में बदली है शिक्षा की व्यवस्था

पूर्व सांसद नकुलनाथ के आरोपों पर छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा है कि वह छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के गांव में सिर्फ पिकनिक मनाने की लिए कुछ दिन आते हैं. उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने सांदीपनि स्कूल की जो व्यवस्था की है वह शिक्षा का उच्च स्तर है. इसके अलावा गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में बदलकर शिक्षा व्यवस्था का परिदृश्य बदल दिया है.

अब गांव के बच्चों को शहर के स्कूलों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है. नकुलनाथ ने तो खुद देश के बड़े स्कूलों में पढ़ाई करने के साथ ही विदेशों में शिक्षा ली है. उन्हें गांव के लोग और गांव के स्कूलों के जानकारी नहीं है. पहले वे अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं फिर सवाल उठाएं.

Last Updated : May 26, 2026 at 7:47 AM IST

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