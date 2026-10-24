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भाजपा सरकार विद्यालय बंद कर, मधुशालाएं खोल रही है: संजय सिंह

भाजपा सरकार विद्यालय बंद कर, मधुशालाएं खोल रही है ( Photo Credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: जिले के भारत भारी नगर पंचायत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्ता परिवर्तन जन आक्रोश सभा का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया.

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से जनता भाजपा की सरकार से परेशान है. इस सरकार में विद्यालय बंद किए गए और मधुशालाएं खोली गईं, राम मंदिर का चंदा तक नही छोड़ा गया. मंहगाई, बेरोजगरी चरम पर है, युवाओं को नौकरा के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. इस लिए आने वाले चुनाव में भाजपा को हरा कर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है.