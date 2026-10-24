भाजपा सरकार विद्यालय बंद कर, मधुशालाएं खोल रही है: संजय सिंह
आम आदमी पार्टी ने सत्ता परिवर्तन जन आक्रोश सभा का आयोजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:44 PM IST
सिद्धार्थनगर: जिले के भारत भारी नगर पंचायत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्ता परिवर्तन जन आक्रोश सभा का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया.
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से जनता भाजपा की सरकार से परेशान है. इस सरकार में विद्यालय बंद किए गए और मधुशालाएं खोली गईं, राम मंदिर का चंदा तक नही छोड़ा गया. मंहगाई, बेरोजगरी चरम पर है, युवाओं को नौकरा के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. इस लिए आने वाले चुनाव में भाजपा को हरा कर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है.
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत तथा सक्रिय करने और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है. संजय सिंह ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ना है, यह अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे. इस संबंध में पार्टी के नेते और कार्यक्रताओं जल्द जानकारी दी जाएगी.
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ समेत पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, सभी ने एक स्वर मे भाजपा को हराने का प्रण लिया और कहा जब तक भाजपा सत्ता से जाएगी नही यूपी का कल्यान नही होगा.
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