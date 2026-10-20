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'हरियाणा में बीजेपी सरकार विफल, रोजगार देने में नाकाम, युवा बन रहे अपराधी', करनाल में बोले राज बब्बर

करनाल: पूर्व सांसद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता राज बब्बर दशहरा पर्व पर करनाल पहुंचे. राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान राज बब्बर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि "जिस तरह भगवान श्रीराम ने दशहरे के दिन रावण का अंत किया था, उसी तरह देश और समाज में फैली बुराइयों का अंत होना चाहिए. जब बुराइयों का अंत होगा, तभी देश में रामराज्य की स्थापना हो सकेगी."

'ईश्वर की कृपा रही कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए': फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना को लेकर राज बब्बर ने कहा कि "पुलिस मामले की जांच कर रही है. ऐसे में उन्हें इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "ईश्वर की कृपा रही कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए."

हरियाणा सरकार पर साधा निशाना: हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राज बब्बर ने कहा कि "प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है. सरकार की ओर से वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है."

वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप: वोट चोरी के मुद्दे पर राज बब्बर ने कहा कि "कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही है. बीजेपी की ओर से दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां इस तरह के आरोप सामने नहीं आए, जैसे हरियाणा में लगे हैं. राज बब्बर ने दावा किया कि गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में भी वोट चोरी हुई, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था." उन्होंने आरोप लगाया कि धीरे-धीरे इस मामले का खुलासा हो रहा है. राज बब्बर ने दावा किया कि एक-एक घर में 300-300 वोट बनवाए गए थे. उन्होंने कहा कि केवल खुलासे करने से कुछ नहीं होगा.



बेरोजगारी को बताया युवाओं के अपराध की ओर बढ़ने की वजह: राज बब्बर ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि युवा पीढ़ी अपराध की ओर बढ़ रही है. इसके पीछे रोजगार की कमी एक बड़ी वजह है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही हैं, जिसके चलते युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं.

'लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को सत्ता से हटाएं': उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि "नौजवान संयम से काम लें और अपराध से दूर रहें, क्योंकि अपराध करने से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, जिस जरूरत को पूरा करने के लिए युवा अपराध का रास्ता अपनाते हैं, उसके लिए उन्हें अपराध करने के बजाय दूसरे साधन तलाशने चाहिए. राज बब्बर ने युवाओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी नीतियां बनाने वाली सरकारों को सत्ता से हटाएं.