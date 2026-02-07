दिल्ली में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ: रामलीला मैदान से बरसेगी सौगातों की बौछार, यमुना में क्रूज से लेकर फ्री सफर तक की तैयारी

ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला मैदान से पांच सौ बसों को हरी झंडी दिखाएंगी.

दिल्ली भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ
दिल्ली भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ
Published : February 7, 2026 at 8:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार आगामी 20 फरवरी को अपना एक सफल वर्ष पूर्ण करने जा रही है. अपनी पहली वर्षगांठ के इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने 'संकल्प से सिद्धि' की राह पर चलते हुए दिल्लीवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है. इसकी शुरुआत कल यानि रविवार को ऐतिहासिक रामलीला मैदान से शुरू करने जा रही है. इस जश्न में सरकार न केवल अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेगी, बल्कि विकास की नई इबारत लिखते हुए कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला मैदान से पांच सौ बसों को हरी झंडी दिखाएंगी. साथ ही दिल्ली से पानीपत के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा की भी शुरुआत होगी. इससे कामकाजी लोगों को काफी फायदा होगा. सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने जा रही है. हालांकि, इन बसों का परिचालन पहले गणतंत्र दिवस के आसपास शुरू होना था, लेकिन अब इसे सरकार की पहली वर्षगांठ के मुख्य आकर्षण के रूप में पेश किया जाएगा. इसके साथ ही, परिवहन विभाग महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 'पिंक स्मार्ट कार्ड' लॉन्च कर सकता है. यह कार्ड डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को और अधिक सुलभ और तकनीक-आधारित बनाएगा. वहीं, सामान्य यात्रियों के लिए भी नया स्मार्ट कार्ड लाने की तैयारी है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

एक साल का रिपोर्ट कार्ड और भविष्य का खाका: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक का मुख्य एजेंडा बीते एक साल में पूरे हुए कार्यों का विश्लेषण और आगामी लक्ष्यों को निर्धारित करना था. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन सभी योजनाओं की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए जिनका कार्य अंतिम चरण में है, ताकि वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें जनता को समर्पित किया जा सके.

यमुना में क्रूज सेवा का होगा आगाज
यमुना में क्रूज सेवा का होगा आगाज

यमुना में दौड़ेगा क्रूज, पर्यटन को लगेंगे पंख: इस वर्षगांठ का सबसे आकर्षक उपहार दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को मिलने जा रहा है. पर्यटन विभाग काफी समय से प्रतीक्षित यमुना क्रूज सेवा का परिचालन शुरू करने की तैयारी में है. यह न केवल दिल्ली के लोगों के लिए मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा, बल्कि यमुना के कायाकल्प की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों की श्रेणी में खड़ा किया जाए.

भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर ये सब दिल्ली की जनता को मिलेगी सौगात
भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर ये सब दिल्ली की जनता को मिलेगी सौगात

सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्गों को पेंशन और नए राशन कार्ड: दिल्ली सरकार सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ी राहत देने वाली है. बीते एक साल से रुकी हुई 50 हजार नए बुजुर्गों की पेंशन की प्रक्रिया अब शुरू होने की उम्मीद है. सरकार ने पिछले साल इसकी घोषणा तो की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से आवेदन शुरू नहीं हो पाए थे. अब वर्षगांठ के अवसर पर पेंशन की खिड़की फिर से खोल दी जाएगी. इसके अलावे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने के लिए भी पोर्टल दोबारा खोल सकता है. हाल ही में हुए राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिससे नई वैकेंसी पैदा हुई है. इससे उन गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा जो लंबे समय से राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे.

दिल्ली भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ
दिल्ली भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ

दिल्ली सरकार का यह जश्न केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से सरकार अपनी 'प्रो-पीपल' छवि को मजबूत करना चाहती है. कनेक्टिविटी, वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन तीन स्तंभों पर आधारित यह वर्षगांठ आगामी नगर निगम और अन्य चुनावों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

