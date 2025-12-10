ETV Bharat / state

बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे: चौक चौराहे पर आकर गिनाएं सरकार की उपलब्धियां: दीपक बैज

बैज ने तंज कसते हुए कहा, इस सरकार में चाकू तलवार चल रहे हैं. गरीबों पर लाठियां बरस रही है.

GOVERNMENT COMPLETES 2 YEARS
बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 8:06 PM IST

रायपुर: साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है. दो साल पूरे होने पर बीजेपी इसे उपलब्धियों से भरा कार्यकाल बता रही है, तो कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं. बैज ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, “अगर हिम्मत है तो मंत्री किसी भी चौक-चौराहे पर बैठकर जनता के सवालों का सामना करें. नहीं तो चूड़ी - साड़ी पहनकर किसी आश्रम में बैठकर भजन कीर्तन करें”.

सवाल: विपक्ष भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखता है ?

जवाब: भाजपा के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने किया क्या? अगर सच में हिम्मत है तो मंत्री चौक–चौराहे पर जाकर जनता से चर्चा करें. वास्तविकता यह है कि वे जनता के सवालों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल में कुछ किया ही नहीं. अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. इससे साफ है कि राज्य आखिर चला कौन रहा है? वे चुनाव में बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आए थे.1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था.500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, मिला क्या ? हर शादीशुदा बहन को महतारी वंदन का लाभ देने का वादा किया, कितनों को पैसा मिला? इतना ही नहीं तमनार, कोरबा, सरगुजा का हसदेव, अमेरा सब बेच दिया. जमीन, जंगल, खनिज सब निजी हाथों में सौंप दिया. बिजली दर सरकार ने बढ़ा दी, जमीन गाइडलाइन 800 से 1000% तक बढ़ा बढ़ा दिया.किसान आत्महत्या कर रहे हैं, धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहा. प्रदेश में कानून-व्यवस्था चौपट है. छत्तीसगढ़ को 2 साल में बदहाल कर दिया गया.

बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे (ETV Bharat)
सवाल: भाजपा कहती है कि महतारी वंदन, धान भुगतान जैसी योजनाएं उनकी उपलब्धियां हैं. विपक्ष का काम ही विरोध करना है ?

जवाब: विपक्ष का धर्म सिर्फ विरोध करना नहीं, सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाना है. अगर सरकार ने वाकई कुछ अच्छा किया हो तो बताए,
हम सार्वजनिक रूप से तारीफ करेंगे. लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे. अमेरा कोल माइंस, उद्योगपतियों को सौंप दी गई, इसका जवाब नहीं है. किसानों का धान का टोकन नहीं कट रहा. 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा. महतारी वंदन सिर्फ 65 लाख को मिल रहा है. क्या पूरे राज्य में सिर्फ इतनी ही शादीशुदा महिलाएं हैं. सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है.

सवाल: भाजपा का दावा है कि मोदी गारंटी के वादे पूरे किए जा रहे हैं और सुशासन चल रहा है?

जवाब: बहुत सिंपल बात है, किसी भी चौक-चौराहे पर चले जाएं, जनता से पूछ लें कि कौन-कौन से वादे पूरे हुए? मैं चुनौती देता हूं 14 में से कोई भी एक मंत्री जनता के बीच बैठ जाए, कांग्रेसी वहां नहीं रहेंगे, सिर्फ आम जनता सवाल पूछेगी. अगर हिम्मत है तो 5 मिनट भी खड़े हो जाएं वहां पर.

सवाल: भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया इसलिए वह सत्ता से बाहर हो गई ?

जवाब: हम अच्छा काम करने के बाद भी बाहर हो गए, लेकिन ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं? क्या बिजली बिल कम हुआ ? 400 यूनिट हाफ योजना खत्म कर दी. जमीन गाइडलाइन आसमान छू रही है. 67 नई शराब दुकानें खोल दी.10,463 स्कूल बंद कर दिए. आत्मानंद स्कूल ‘वेंटिलेटर’ पर है. कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है एक भी बता दें.

सवाल: सरकार ने 2 साल में क्या नहीं किया और उन्हें क्या करना चाहिए था ?

जवाब: ये सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह फेल साबित हुई है. मैं साफ कहता हूं जो जनता की सेवा नहीं कर सकते, जिनके पास न नीति है न नीयत, उन्हें चूड़ी-साड़ी पहनकर किसी आश्रम में बैठ जाना चाहिए और भजन-कीर्तन करना चाहिए, शायद इससे इनके पाप कुछ कम हो जाएं.

सवाल: कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है ?

जवाब:अभी तो हमने सिर्फ उनकी असफलताओं की बात की है, उनके वादों को तो छुआ भी नहीं. जिस दिन हम जनता के बीच जाकर मोदी गारंटी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, ये सड़क पर निकलना बंद कर देंगे. कांग्रेस आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन करेगी और पूरे प्रदेश में जाकर सरकार को बेनकाब करेगी.

संपादक की पसंद

