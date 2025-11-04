ETV Bharat / state

200 मोहल्ला क्लीनिक बंद करने पर भड़की AAP! रेखा सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम मालिकों के हित साधने लगी है.

रेखा गुप्ता सरकार पर आप ने लगाया मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आरोप (रेखा गुप्ता सरकार पर आप ने लगाया मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आरोप)
Published : November 4, 2025 at 12:40 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 12:54 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सैकड़ों मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने पर भाजपा की चार इंजन की सरकार के खिलाफ विरोध जारी है. पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कालका जी विधानसभा के गोविंदपुरी स्थित मोहल्ला क्लीनिक के सामने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो उधर, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद करने के लिए दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने एक्स पर कहा कि चार इंजन की भाजपा सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है. दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है कि अपना ध्यान रखें, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली में 31 मोहल्ला क्लीनिक पहले बंद कर दिए और अभी दो दिन पहले 170 और क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं. 8-10 दिनों में और क्लीनिक भी बंद होने वाला है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोड़ली के मोहल्ला क्लीनिक में रोज 150-200 बुजुर्ग, गरीब और आम लोग इलाज के लिए आते हैं. अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ओपीडी कार्ड 1,200 रुपये का, दवा 1500-1600 रुपये की और टेस्ट 2000-3000 रुपये के आएंगे. यानी मोहल्ला क्लीनिक से जो 4000-5000 रुपये की बचत होती थी, वह अब लोगों के लिए बोझ बनेगी. फायदा सिर्फ बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों को होगा.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम मालिकों के हित साधने लगी है. जो बीमार है, वह मरेगा नहीं, कहीं न कहीं इलाज कराएगा ही. जब मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त सुविधा नहीं मिलेगी, तो मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करेगा. धीरे-धीरे स्वास्थ्य की सारी सरकारी सुविधाएं, अस्पताल, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बनवाए गए 15-16 हजार बेड वाले ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड और आईसीयू अस्पतालों को भी भाजपा प्राइवेटाइज कर देगी. भाजपा इन सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट हाथों में सौंप देगी. सारी सरकारी सुविधाएं एक-एक करके खत्म कर दी जाएंगी. आम आदमी पार्टी अलग-अलग मोहल्ला क्लीनिकों में, अलग-अलग दिनों में इसी तरह जनता की आवाज उठाते रहेगी.

सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर रेखा सरकार पर बरसे
सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर रेखा सरकार पर बरसे (ETV Bharat)

चुनाव से पहले केजरीवाल ने चेताया था
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बार-बार चेतावनी दी थी कि भाजपा पर भरोसा न करें. अगर गलती से भी दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, तो वह गरीबों और आम आदमी को मिल रही सारी सुविधाएं एक-एक करके बंद कर देगी. अरविंद केजरीवाल ने सभाओं में स्पष्ट कहा था कि भाजपा सत्ता में आई तो मोहल्ला क्लीनिक बंद कर देगी, जहां मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलते हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बताया था कि उनके घर का एक नौकर उनसे मिला और बोला कि सुनने में आया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी. अमित शाह ने अपने नौकर को भरोसा दिया था कि ऐसा नहीं है, मोदी जी ने जो कहा है, वो पत्थर पर लिखी लकीर है. जनता को मिलने वाली एक भी सुविधा बंद नहीं होगी. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के वादे पर अमित शाह के नौकर को ही उन पर भरोसा नहीं है. अमित शाह के घर में काम करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि ये लोग कैसे हैं. फिर भी अमित शाह ने सिर्फ एक वोट हासिल करने के लिए उसे झूठ बोल दिया.

वहीं, विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में कुल 121 मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने का काम चल रहा है, जहां दिल्ली की जनता मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट कराती थी. इन मोहल्ला क्लीनिकों का मॉडल इतना सफल रहा कि विदेशी देशों ने इसे अपनाया और विदेशी प्रतिनिधिमंडल देखने आए. लेकिन आज भाजपा इन्हीं क्लीनिकों पर ताला लगाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि भाजपा का बटन दबाना मतलब मोहल्ला क्लीनिक को ताला लगवाना है और भाजपा ने ठीक वही किया. पहले 9 महीनों में टेस्ट बंद किए गए, फिर इलाज बंद हुआ, उसके बाद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को निकाल दिया गया.

121 मोहल्ला क्लिनिक बंद
