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मारवाड़ : जिला परिषद चुनाव में भाजपा की करारी हार, 8 में से 6 में कांग्रेस को बहुमत

जीत का जश्न मनाते समर्थक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : मारवाड़ में जिला परिषद चुनाव में भाजपा को पंचायत समिति चुनाव की तरह ही करारी हार का सामना करना पड़ा है. जोधपुर संभाग के 8 जिलों में भाजपा को सिर्फ एक जगह पर ही बहुमत हासिल हुआ है. जबकि एक परिषद में कांग्रेस के बराबर सीटें मिली है. बाकी 6 जिला परिषदों में कांग्रेस ने बाजी मार ली है. संभाग मुख्यालय जोधपुर की जिला परिषद पर कांग्रेस ने भाजपा को तगड़ी पटखनी दी है. यहां के 43 वार्डों में से 32 कांग्रेस ने जीते हैं. भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीन सीटें जीती हैं. भाजपा जोधपुर जिले के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी भी इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको 3000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा है.