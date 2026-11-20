मारवाड़ : जिला परिषद चुनाव में भाजपा की करारी हार, 8 में से 6 में कांग्रेस को बहुमत
संभाग के एकमात्र पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद चुनाव में बहुमत हासिल हुआ है.
Published : November 20, 2026 at 7:57 PM IST
जोधपुर : मारवाड़ में जिला परिषद चुनाव में भाजपा को पंचायत समिति चुनाव की तरह ही करारी हार का सामना करना पड़ा है. जोधपुर संभाग के 8 जिलों में भाजपा को सिर्फ एक जगह पर ही बहुमत हासिल हुआ है. जबकि एक परिषद में कांग्रेस के बराबर सीटें मिली है. बाकी 6 जिला परिषदों में कांग्रेस ने बाजी मार ली है. संभाग मुख्यालय जोधपुर की जिला परिषद पर कांग्रेस ने भाजपा को तगड़ी पटखनी दी है. यहां के 43 वार्डों में से 32 कांग्रेस ने जीते हैं. भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीन सीटें जीती हैं. भाजपा जोधपुर जिले के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी भी इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको 3000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा है.
जोधपुर संभाग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में पांच मंत्री हैं. इनमें सिरोही से ओटाराम देवासी, पाली से जोराराम कुमावत, जोधपुर से जोगाराम पटेल, फलोदी से गजेंद्र सिंह खींवसर और बालोतरा से केके विश्नोई हैं. जालौर से जोगेश्वर गर्ग सरकार के मुख्य सचेतक हैं. इनको भी मंत्री का दर्जा मिला हुआ है. सिर्फ जोराराम कुमावत के जिले में भाजपा ने जिला परिषद में बहुमत हासिल किया है. जोधपुर में जिला परिषद का चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार प्रति नाराजगी और गहलोत सरकार के कामों पर जनता ने वोट दिए हैं.
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जैसलमेर, फलोदी सिरोही में कांग्रेस : संभाग के जैसलमेर, फलोदी और सिरोही जिले में कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल की है. यहां भाजपा को कड़ी शिकस्त मिली है. जैसलमेर जिले की 21 जिला परिषद की सीटों में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती हैं. बीजेपी को यहां सिर्फ एक सीट मिली है. इसी तरह से फलोदी में 23 सीटों में से 21 कांग्रेस ने जीती हैं. बीजेपी को दो सीटें मिली हैं. फलोदी से गजेंद्र सिंह खींवसर मंत्री हैं. इनकी विधानसभा में भी भाजपा का खाता नहीं खुला. सिरोही जिले में 27 जिला परिषद की सीटें हैं. इसमें से 22 में कांग्रेस जीती है. बीजेपी को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. यहां ओटाराम देवासी मंत्री हैं.
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पाली ने भाजपा की बचाई लाज : संभाग के एकमात्र पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद चुनाव में बहुमत हासिल हुआ है. पाली की 33 सीटों में से भाजपा को 19 सीटें मिली हैं. 14 कांग्रेस को मिली हैं. जोराराम कुमावत यहां से सरकार में मंत्री हैं और मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं. इन्होंने पार्टी की लाज बचाई है. बाड़मेर में 37 जिला परिषद की सीटों में से कांग्रेस ने 22 सीटों जीती हैं. भाजपा को सिर्फ 10 मिली हैं. पांच सीटों पर आरएलपी जीती है.
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बालोतरा में बराबरी पर मुकाबला : जालौर जिले में भी कांग्रेस ने एकतरफा जीत दर्ज की है. यहां 43 सीटों में से कांग्रेस ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. जबकि 9 सीटों पर बीजेपी आई है. प्रदेश सरकार के मंत्री केके बिश्नोई के गृह जिले की जिला परिषद में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. यहां पर 31 सीटों में 12-12 सीटें भाजपा और कांग्रेस को मिली है. यहां आरएलपी 7 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में है.
सांचौर में चार में से तीन पर कांग्रेस को बहुमत : जिला निरस्त होने के बाद भी जिला मुख्यालय की सांचौर पंचायत समिति में भाजपा ने अपना बहुमत कायम रखा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समितियों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया. सांचौर पंचायत समिति में भाजपा ने 17 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. वहीं चितलवाना, नवगठित सरवाना और भादरूणा पंचायत समिति में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की है.
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दूसरी तरफ चितलवाना पंचायत समिति में कांग्रेस ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 15 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की. यहां भाजपा के केवल 2 प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाए. इसी तरह नवगठित सरवाना पंचायत समिति में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला. यहां कुल 17 सीटों में से कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 5 और आरएलपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की. नवगठित भादरूणा पंचायत समिति में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। यहां कुल 15 सीटों में से कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की. भाजपा को 6 सीटों पर सफलता मिली.