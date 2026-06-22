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कागज से क्लिक तक: बीजेपी का 'पेपरलेस' प्रयोग, डिजिटल ट्रेनिंग से संगठन को नई दिशा

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और प्रशिक्षण महाअभियान के प्रदेश संयोजक मिथलेश गौतम के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम को पेपरलेस बनाने का प्रयास किया गया और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि 'सरल ऐप' ने प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है. अब प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फॉर्म भरने से लेकर उपस्थिति, रिपोर्टिंग, फोटो, वीडियो और समीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है. केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को हर प्रशिक्षण शिविर की रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध हो रही है और डे-टू-डे मॉनिटरिंग भी इसी माध्यम से संभव हो रही है.

'सरल ऐप' के जरिए पेपरलेस : राजस्थान में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान को डिजिटल स्वरूप दिया गया है. इसके लिए विकसित किए गए 'सरल ऐप' को प्रशिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बनाया गया है. पार्टी का दावा है कि इससे न केवल संगठनात्मक दक्षता बढ़ी है, बल्कि कागज की खपत में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

जयपुर : दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शुमार भारतीय जनता पार्टी अब संगठनात्मक कामकाज में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है. पेपरलेस विधानसभा और डिजिटल गवर्नेंस की चर्चा तो अक्सर होती रही है, लेकिन अब बीजेपी खुद को पेपरलेस राजनीतिक दल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसकी शुरुआत संगठन के सबसे बड़े प्रशिक्षण अभियान से की गई है. 23 जून से 6 जुलाई तक बूथ स्तर तक भाजपा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम करने जा रही है.

सरल ऐप के जरिए हो रहा पेपरलेस पार्टी का ट्रेनिंग कैंप बना पेपरलेस की दिशा में हथियार संगठन की तमाम गतिविधियां अब यहीं पर दर्ज सरल ऐप के जरिए राष्ट्रीय नेतृत्व जा रही जानकारी बीजेपी का पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम सरल ऐप के जरिए सरल ऐप में खुद को रजिस्टर करो और बीजेपी को जानो बैठकों की जानकारी फोटो वीडियो समेत सरल ऐप में शुमार एक क्लिक में बूथ, मंडल, प्रदेश की सम्पूर्ण संगठन की जानकारी

संगठनात्मक ज्ञान का डिजिटल प्लेटफॉर्म : मिथलेश गौतम ने बताया कि इस डिजिटल मॉडल की खास बात यह है कि संगठन की गतिविधियां अब एकीकृत मंच पर उपलब्ध हैं. जयपुर के किसी बूथ पर प्रशिक्षण हुआ या नहीं, किस कार्यकर्ता ने भाग लिया, किसने प्रशिक्षण पूरा किया और किस स्तर पर कार्यक्रम संचालित हुआ, यह जानकारी राष्ट्रीय स्तर तक तत्काल पहुंच सकती है. सरल ऐप केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि संगठनात्मक ज्ञान का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है. इसमें पार्टी का वैचारिक आधार, एकात्मक मानव दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंच निष्ठाएं, संगठन का इतिहास, कार्यकर्ता विकास, संगठन की कार्यपद्धति, देश की राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां, बूथ प्रबंधन, आईटी गतिविधियां और सरकारों की जनकल्याण योजनाओं से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है.

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इसके अलावा प्रशिक्षण को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्विज आधारित मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जिनके जरिए कार्यकर्ता पार्टी के इतिहास, वैचारिक पृष्ठभूमि और संगठनात्मक संरचना को समझते हैं. बैठकों की रिपोर्ट, फोटो और वीडियो अपलोड की सुविधा भी इसी प्लेटफॉर्म में दी गई है. उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि कागज के उपयोग में कमी केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक डिजिटल रिकॉर्डिंग और संचार व्यवस्था संगठन को आधुनिक स्वरूप देने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

BJP पेपरलेस और डिजिटलाइज्ड :

पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के कार्यालयों में फाइलों और कागजों के उपयोग में कमी संगठनात्मक कार्यों, बैठकों और अभियानों को डिजिटल किया जा रहा है. सबसे बड़ा उदाहरण प्रशिक्षण महाअभियान बूथ समितियों को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया पर्यावरण संरक्षण और पेड़ो को कटने से बचाना है उद्देश्य समय के अनुसार बीजेपी को आधुनिक स्वरूप में लाना

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इस तरह होगा काम : मिथलेश गौतम कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सुदूर जैसलमेर के एक बूथ अध्यक्ष से बात करनी है तो उन्हें अपने निजी सहायक या कार्यालय को बताने की जरूरत नहीं, बल्कि सरल ऐप में वे राजस्थान बीजेपी में जाएंगे. फिर बूथ इकाइयों में और जिस बूथ अध्यक्ष से उन्हें बात करनी उसके नाम के दर्ज फोन नंबर पर केवल फोन करना होगा. फिर राष्ट्रीय नेतृत्व की सीधे उनसे बात हो जाएगी. सरल ऐप के जरिए डे टू डे मॉनिटरिंग संभव है.