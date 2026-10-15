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स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत; 2 हजार मतदाता प्रमुखों का प्रशिक्षण

स्नातक-शिक्षक चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बुधवार को गोमतीनगर स्थित सीएमएस सभागार में स्नातक एवं शिक्षक चुनाव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया.

इसमें मतदाता प्रमुखों को प्रशिक्षण देकर चुनावी रणनीति और जिम्मेदारियों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है.