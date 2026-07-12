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शिक्षक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बरेली में शिक्षक सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील

भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरी सिंह ढिल्लो के समर्थन में मंत्री धर्मपाल, डॉक्टर अरुण ने जुटाया समर्थन

बरेली में शिक्षक सम्मेलन!
बरेली में शिक्षक सम्मेलन! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:25 AM IST

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बरेली: शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है. आईएमए हॉल में शनिवार को बरेली-मुरादाबाद शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर माध्यमिक प्रबंधक-शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में जिले के सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षक और बड़ी संख्या में शिक्षक मतदाता शामिल हुए.

बीजेपी ने झोंकी ताकत: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने की. दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधान परिषद सदस्य डॉ. हरी सिंह ढिल्लो के पक्ष में मतदान करने की अपील की. वहीं अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि, डॉ. हरी सिंह ढिल्लो ने अपने कार्यकाल के दौरान विधान परिषद में शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया है.

बरेली: बीजेपी प्रत्याशी डॉ. हरी सिंह ढिल्लो के लिए प्रचार
बरेली: बीजेपी प्रत्याशी डॉ. हरी सिंह ढिल्लो के लिए प्रचार (Photo Credit: ETV Bharat)

भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है.- धर्मपाल सिंह, मंत्री, यूपी सरकार

योगी सरकार की तारीफ: सम्मेलन में मौजूद प्रत्याशी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों के हितों को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं. उन्होंने फिर से भरोसा जताने के लिए पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री का आभार जताया.

हमेशा पारदर्शिता के साथ काम किया और शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता दी. शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग भी लगातार उठाई. जिसे प्रदेश सरकार ने लागू किया.- डॉ. हरी सिंह ढिल्लो, बीजेपी प्रत्याशी


सम्मेलन को महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया और शिक्षक मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की. कार्यक्रम के अंत में एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया. सम्मेलन में विधायक, एमएलसी, भाजपा पदाधिकारी, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री एवं शिक्षक चुनाव के जिला संयोजक निर्भय गुर्जर ने किया.

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