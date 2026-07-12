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शिक्षक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बरेली में शिक्षक सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील

बरेली में शिक्षक सम्मेलन! ( Photo Credit: ETV Bharat )