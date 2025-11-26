ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, उत्तराखंड से धन सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी

देहरादून: बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है. बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल पर है, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है. पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में चुनाव होने है. पश्चिम बंगाल के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनाई है. रणनीति के तहत बीजेपी ने कई प्रदेशों के बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों की जिम्मेदारी है, जिनमें से एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी है. कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा करके उत्तराखंड आए है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के नेताओं को पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों की जिम्मेदारी है. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हम संगठन के लोग हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में सभी जगह हम पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं.

मंत्री धन सिंह रावत भी पश्चिम बंगाल में तीन से चार दिनों का कैंप करके भी आए हैं. पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सभी नेताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और शीर्ष नेतृत्व के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. मंत्री धन सिंह रावत ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है.