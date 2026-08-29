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Exclusive: भाजपा महामंत्री बगड़ी बोले-नीचे से जो नाम आएंगे, उन्हें ही टिकट...विवाद एवं बगावत की कांग्रेस की आस रहेगी अधूरी

भाजपा मुख्यालय में ईटीवी से खास बातचीत करते महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ( ETV Bharat Jaipur )