बीजेपी महामंत्री डॉ. शंकर लोधी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा- "सूप तो सूप बोले, चलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद"
औरैया पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉ. शंकर लोधी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:50 PM IST
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पहली बार पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. शंकर लोधी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया. कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर शंकर लोधी ने सपा सरकार के कार्यकाल का ज़िक्र करते हुए तीखा हमला बोला.
AI से बनाए जा रहे फेक वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है और फेक वीडियो बनाकर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. भाजपा के प्रदेश महामंत्री बुधवार को औरैया पहुंचे थे.
संगठन की बैठक और 'सूप तो सूप बोले' का तंज: औरैया पहुंचने पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शंकर लोधी ने कहा कि 'सूप तो सूप बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद.' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार गंभीरता से काम किया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है. एआई तकनीक से बनाए जा रहे फेक वीडियो पर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है.
भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: फेक वीडियो बनाकर किसी की छवि खराब करने या भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ़ कहा कि इस तरह के मामलों में जो भी दोषी होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मीडिया से बातचीत के दौरान शंकर लोधी ने सपा प्रमुख के कानून व्यवस्था से जुड़े बयानों पर दोबारा प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिनके अपने शासनकाल में महिला अपराध, अपहरण और गंभीर आपराधिक घटनाएँ चरम पर थीं, वही लोग आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
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