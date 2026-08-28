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दीप्ति के 'गद्दू मियां' बयान पर उत्तराखंड में सियासी घमासान, पीसीसी चीफ और BJP महामंत्री आमने-सामने

बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने श्रीनगर में 'गद्दू मियां' नाम से बयान दिया था, गोदियाल की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने पलटवार किया

UTTARAKHAND GADDU MIYAN REMARK
दो नेताओं में सियासी वॉर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 3:41 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज की एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पलटवार के बाद अब दीप्ति रावत भारद्वाज ने भी तीखा जवाब देते हुए आस्था, राम मंदिर और आगामी चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

'गद्दू मियां बयान पर सियासी घमासान': उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के बीच जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है. विवाद की शुरुआत श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज की टिप्पणी से हुई. कार्यक्रम में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि विधानसभा में एक व्यक्ति को कई लोग ‘गद्दू मियां’ कहते हैं. उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग सत्ता में आने के बाद यह करने और वह करने की बातें करते हैं, लेकिन ‘न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी.’ उन्होंने भरोसा उस व्यक्ति पर जताने की बात कही, जो काम करके दिखाता है.

दीप्ति भारद्वाज के बयान पर गणेश गोदियाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया: दीप्ति भारद्वाज के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. गोदियाल ने कहा कि भाजपा महामंत्री ने ‘गद्दू मियां’ शब्द का इस्तेमाल किया और सवाल उठाया कि आखिर गद्दू मियां किसे कहा जाता है. उन्होंने कहा कि दीप्ति भारद्वाज जिस व्यक्ति को इस नाम से संबोधित कर रही हैं, वह वही व्यक्ति है, जिसने ईमानदारी और पाकसाफ तरीके से करीब साढ़े छह साल तक श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी हैं.

गोदियाल ने कहा दीप्ति से सवाल पूछेगी जनता: गोदियाल ने आगे दीप्ति भारद्वाज की राजनीतिक सक्रियता और संभावित चुनावी दावेदारी को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि दीप्ति भारद्वाज आगामी विधानसभा चुनाव में चौबट्टाखाल से टिकट की दावेदार हैं. गोदियाल ने कहा कि वह जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, वहां की जनता उनसे इस टिप्पणी का जवाब जरूर पूछेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि दीप्ति ने ऐसे व्यक्ति की धार्मिक आस्था पर सवाल उठाया है, जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था उनसे कहीं अधिक है. गोदियाल ने इस दौरान महिला अपराध, अंकिता भंडारी प्रकरण और केदारनाथ सोना चोरी मामले को लेकर भी भाजपा प्रदेश महामंत्री की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए.

गोदियाल के बयान पर दीप्ति का पलटवार: अब इस पूरे विवाद में दीप्ति भारद्वाज का पलटवार सामने आया है. उन्होंने कहा कि-

मैंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था. सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कही जाती हैं, उसी संदर्भ में मैंने ‘गद्दू मियां’ शब्द का इस्तेमाल किया था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार कर लिया कि वह व्यक्ति वही हैं, जिसका जिक्र उनके बयान में किया गया था.
-दीप्ति भारद्वाज, महामंत्री, राज्य बीजेपी-

कांग्रेस नेताओं की आस्था पर भी उठाए सवाल: आस्था को लेकर गोदियाल की टिप्पणी पर भी दीप्ति भारद्वाज ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यदि गोदियाल इतने आस्थावान हैं, तो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चमड़े के जूते पहनकर जाने को लेकर भी सवाल उठता है. उन्होंने कहा कि इससे उनकी आस्था का अनुमान लगाया जा सकता है. दीप्ति ने राम के अस्तित्व को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और 25 वकीलों के साथ अदालत में ‘राम नहीं हैं’ को लेकर हलफनामा दाखिल करते हैं, उनकी आस्था कितनी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने अपने बयान में इस आरोप के संदर्भ में किसी विशेष मामले या दस्तावेज का विस्तार से उल्लेख नहीं किया.

दीप्ति ने कहा चौबट्टाखाल मेरा घर और गांव है: चौबट्टाखाल से चुनाव लड़ने की गोदियाल की टिप्पणी पर भी दीप्ति भारद्वाज ने अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि चौबट्टाखाल उनका घर और उनका गांव है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में गणेश गोदियाल ने चौबट्टाखाल से चुनाव लड़ा था, जबकि आज वहां भाजपा के विधायक और मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक पार्टी है और पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है, सभी कार्यकर्ता उसके साथ मिलकर चुनाव में जाते हैं. दीप्ति ने कहा कि वह पार्टी की रीति-नीति के अनुसार काम करती हैं और छात्र राजनीति के समय से लेकर आज तक लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर महिलाओं के सम्मान को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे महिलाओं के सम्मान के प्रति कांग्रेस की सोच का पता चलता है.

बयानबाजी का दौर तेज होने के आसार: इस पूरे विवाद के बीच ‘गद्दू मियां’ शब्द से शुरू हुई सियासी तकरार अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिक आस्था और आगामी विधानसभा चुनाव की संभावित दावेदारी तक पहुंच गई है. दोनों नेताओं के बयानों के बाद उत्तराखंड की सियासत में इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.
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