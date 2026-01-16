महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: अरुण सिंह बोले- मोदी की सकारात्मक राजनीति से लगातार जीत, कांग्रेस की नकारात्मकता हार का कारण
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 में महायुति गठबंधन ने बीएमसी सहित अधिकांश निगमों पर शानदार जीत दर्ज की है.
Published : January 16, 2026 at 5:09 PM IST
जयपुर: महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव 2026 में भाजपा गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित कई प्रमुख नगर निगमों पर कब्जा जमाया है. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शुक्रवार को जयपुर में पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में इस जीत को सकारात्मक राजनीति का परिणाम बताया.
ये सकारात्मक राजनीति की विजय: अरुण सिंह ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और गठबंधन की सकारात्मक राजनीति की जीत है. हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लगातार सफलता मिल रही है. जनता ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता पर भरोसा जताया है. इसके विपरीत कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है और लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, इसी कारण उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. बीएमसी चुनाव को जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताते हुए अरुण सिंह ने जोर दिया कि मोदी सरकार ने विकास को राजनीति का आधार बनाया है, जिसका लाभ पार्टी को मिल रहा है. महायुति गठबंधन ने बीएमसी में बहुमत हासिल कर ठाकरे परिवार के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को तोड़ा है.
नेताओं के पार्टी छोड़ने पर टिप्पणी: पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापस जाने पर अरुण सिंह ने कहा कि कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं. एक-दो लोगों के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. भाजपा करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है. ऐसे नेताओं के जाने से संगठन कमजोर नहीं होता. पार्टी में नए लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा है, वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं.
वीबी जी राम जी योजना पर बोले: अरुण सिंह ने नई 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी जी राम जी योजना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यह योजना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए नया कानून बनाया गया है. रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों की कर दी गई है.
उन्होंने कहा कि योजना का प्रस्तावित बजट लगभग 1 लाख 51 हजार करोड़ रुपये है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल तकनीक और ऑडिट की व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. मजदूरी भुगतान में देरी पर ब्याज और साप्ताहिक भुगतान जैसे प्रावधान किए गए हैं. विकास कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ही शुरू होंगे, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम होगा. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस योजना पर भी भ्रम फैला रही है, जबकि यह ग्रामीण विकास को मजबूत करने का बड़ा कदम है.
कांग्रेस पर तीखा प्रहार: कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि जहां-जहां भगवान राम का नाम आता है, कांग्रेस वहां विरोध करती है. इसी कारण कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है. राजस्थान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार में सुशासन है. एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि गहलोत सरकार में पेपर लीक, बोली लगाकर परीक्षाएं और इंटरनेट बंद जैसी घटनाएं आम थीं. अब न इंटरनेट बंद होता है और न मोबाइल टावर. अरुण सिंह ने कहा कि ये नतीजे देश में भाजपा के बढ़ते जनाधार और विकास की राजनीति की जीत को दर्शाते हैं. जनता ने स्पष्ट रूप से सकारात्मक बदलाव को चुना है.
