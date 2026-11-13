जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भाजपा की तैयारी तेज, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर विविध आयोजन
कांकेर में विधायक आसाराम नेताम और खैरागढ़ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 11:52 AM IST
नारायणपुर| खैरागढ़: जनजातीय गौरव दिवस एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आगामी 15 नवंबर को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में गुरुवार को कांकेर विधायक आसाराम नेताम ने नारायणपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, जनजातीय नायकों के योगदान, भाजपा की संगठनात्मक कार्ययोजनाओं और केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की.
विधायक आसाराम नेताम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं. उनका संघर्ष, बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनजागरण का इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश के उन वीर जनजातीय नायकों को सम्मान देने का कार्य कर रही है, जिन्हें लंबे समय तक इतिहास के मुख्य पन्नों में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया.
विधायक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया, जो जनजातीय समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. वहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार भी जनजातीय समुदाय के विकास, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार प्रयास कर रही है.
कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप
जनजातीय समाज के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय समाज के वास्तविक उत्थान के लिए अपेक्षित कार्य नहीं किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी और गरीबों के नाम पर राजनीति की और जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. इसके विपरीत भाजपा सरकारों ने जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और विकास को प्राथमिकता दी है. आशाराम नेताम ने आगे चलकर जनजातीय समाज के आय श्रोत वनोपज के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी के लिए कार्ययोजना तैयार कर उचित कार्य करने की बात कही है.
खैरागढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम
वहीं खैरागढ़ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. ठाकुर ने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के 240 आदिवासी बहुल जिलों और 568 विधानसभा क्षेत्रों में एक हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी. जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के साथ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.
कांग्रेस पर बीजेपी नेता का आरोप
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने आदिवासी समाज को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और उसे केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था. उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की ओर था. ठाकुर ने दावा किया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने वर्ष 2019 में अजीत जोगी के आदिवासी होने के दावे को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि भाजपा में ऐसा नहीं है और पार्टी के सभी आदिवासी जनप्रतिनिधि वास्तविक आदिवासी हैं.
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