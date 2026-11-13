ETV Bharat / state

जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भाजपा की तैयारी तेज, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर विविध आयोजन

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

नारायणपुर| खैरागढ़: जनजातीय गौरव दिवस एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आगामी 15 नवंबर को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में गुरुवार को कांकेर विधायक आसाराम नेताम ने नारायणपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, जनजातीय नायकों के योगदान, भाजपा की संगठनात्मक कार्ययोजनाओं और केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की.

विधायक आसाराम नेताम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं. उनका संघर्ष, बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनजागरण का इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश के उन वीर जनजातीय नायकों को सम्मान देने का कार्य कर रही है, जिन्हें लंबे समय तक इतिहास के मुख्य पन्नों में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया.