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डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर भड़की भाजपा, स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कह दी बड़ी बात, जानें क्या है पूरा माजरा

मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है.

BJP Fume Over Minister Irfan
प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 7:56 PM IST

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रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. अब इस क्रम में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान जिसमें मंत्री ने भाजपा नेताओं का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी इस पर झारखंड भाजपा के नेता भड़के हुए हैं. मामले में संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा प्रवक्ता ने स्वास्थ्य मंत्री पर तीखा बयान दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड में पूरे स्वास्थ्य विभाग का अंतिम संस्कार कर दिया है. इरफान अंसारी को दूसरों के अंतिम संस्कार की चिंता नहीं करनी चाहिए.

भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री इरफान ने स्वास्थ्य व्यवस्था का किया अंतिम संस्कारः राफिया नाज

भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है. ऐसा वह इसलिए कह रही हैं क्योंकि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. यहां थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जाता है, माता-पिता अपने बच्चे के शव को थैले में ले जाने के लिए मजबूर होते हैं, मेडिकल की छात्रा की अस्मत लूटी जा रही है, सीएचसी और पीएचसी की हालात पहले से खराब हैं.

भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री के साथ मीडिया संवाद कर रही राफिया नाज ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदतर हो गई है कि 560 बेड पर मात्र 14 नर्स कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के साढ़े तीन करोड़ लोगों के इलाज के लिए मात्र 2800 डॉक्टर उपलब्ध हैं. इसकी चिंता डॉ. इरफान अंसारी को करनी चाहिए.

"महिलाएं देंगी कांग्रेस पार्टी को जवाब"

मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राफिया नाज ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार ने कोरोना काल में झारखंड में दवा की जगह कफन बांटने का काम किया था. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में गिराकर तालियां बजाने का काम किया, लेकिन आने वाले दिनों में आधी आबादी इसका जवाब देगी. राफिया नाज ने कहा कि संसद में इन्होंने तालियां नहीं बजाई, बल्कि महिलाओं को तमाचा मारने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से वंचित महिलाओं के आक्रोश से पूरी कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार बहुत जल्द होने वाला है. उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं. वहीं इंडिया गठबंधन के नेता हर दिन महिलाओं पर ऊलजलूल बयानबाजी करते रहते हैं. इन्हें राज्य और देश की महिलाएं ही सबक सिखाएंगी.

क्या कहा था मंत्री इरफान अंसारी ने

राफिया नाज ने कहा कि महिला आरक्षण लागू नहीं होने देने के खिलाफ महिला भाजपा की ओर से रांची में आक्रोश मार्च निकाला गया था. उसपर अपनी प्रतिक्रिया देने के क्रम में मंत्री इरफान अंसारी यह कह गए थे कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका फर्ज बनता है कि हम उनका क्रियाकर्म करें.

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Last Updated : April 26, 2026 at 7:56 PM IST

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