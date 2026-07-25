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दिल्ली में भाजपा की पहली मेयर रहीं शकुंतला आर्या का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने अपने लाजपत नगर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली. शकुंतला आर्य 1980 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी और वर्ष 2010 तक लगातार दिल्ली की सक्रिय राजनीति में रहीं. वर्ष 1997 से 98 तक वह दिल्ली में भाजपा की पहली महिला मेयर रहीं. पार्टी की स्थापना के समय वह संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी के साथ भी काम किया.

शकुंतला आर्य का अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जाएगा. अंतिम संस्कार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी. उनके निधन पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने गहरा शोक व्यक्त किया है. साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की हैं. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हमें 1980 के दशक के आखिर से लेकर लगभग 2010 तक (जब तक वह काफी बुजुर्ग नहीं हो गईं) पार्टी के लिए उनके किए गए काम अच्छी तरह याद हैं. वह महिला सशक्तिकरण की सच्ची मिसाल थीं.