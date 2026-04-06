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BJP का स्थापना दिवस आज, दिग्गज नेताओं का लखनऊ में डेरा, यूपी में ध्वजारोहण से लेकर क्या-क्या होगा जानिए

7 से 12 अप्रैल तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा संपर्क अभियान, लखनऊ समेत प्रदेशभर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम.

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BJP का स्थापना दिवस आज. (ani)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:22 AM IST

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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस (BJP Foundation Day) के अवसर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. स्थापना दिवस के माध्यम से पार्टी की विकास यात्रा, वैचारिक प्रतिबद्धता, राष्ट्रसेवा और संगठनात्मक विस्तार पर व्यापक चर्चा की जाएगी. पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों के साथ-साथ गणयमान्य नागरिकों की सहभागिता में स्थापना दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे.

स्थापना दिवस पर क्या-क्या आयोजन: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सुबह 10 बजे भाजपा के राज्य मुख्यालय लखनऊ में पार्टी ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे. इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे सम्मानित: कार्यक्रम में जनसंघ काल से लेकर भाजपा में कार्य करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सम्मानित करेंगे. इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. जिला स्तर पर भी जनसंघ काल से लेकर भाजपा में कार्य करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और सेवा ही संकल्प की भावना के साथ मनाती है. यही कारण है कि स्थापना दिवस के बाद पार्टी की तरफ से सात अप्रैल से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ग्राम/बस्ती संपर्क अभियान चलाया जाएगा.


आमजन से संवाद करेंगे कार्यकर्ता: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता गांवों, बस्तियों और मोहल्लों में पहुंचकर आमजन से संवाद करेंगे. केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, युवा उत्थान और अंत्योदय के संकल्प को लेकर व्यापक जनसंपर्क करेंगे.



प्रतापगढ़ में भी आयोजन: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण 2026 के अंतर्गत जिले के विभिन्न मंडलों में चल रहा प्रशिक्षण अभियान रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. जिला मीडिया प्रभारी राघवेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सदर विधानसभा अंतर्गत सदर व नगर मंडल, विश्वनाथगंज विधानसभा के किठावर मंडल, कुंडा विधानसभा के कुंडा एवं मानिकपुर मंडल तथा रानीगंज विधानसभा के गौरा व देहलुपुर मंडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला सह मीडिया प्रभारी देवेश त्रिपाठी ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. इस अवसर पर जिला स्तर पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी तथा सभी बूथों पर भी कार्यक्रम होंगे. जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपने-अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने की अपील की है.

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