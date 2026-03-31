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भाजपा स्थापना दिवस को लेकर जिला अध्यक्ष नीतू सिंह की बैठक, सभी नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद

संतकबीर नगर: भारतीय जनता पार्टी के आगामी "स्थापना दिवस" पर, जनपद में उत्सव मनाने और संगठन की मजबूती को धार देने के लिए, आज जिला मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की गई. जिसमें कार्यक्रमों की विस्तृत योजना-तैयार की गई, बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया.

बैठक में जनपद के राजनीतिक परिदृश्य के प्रमुख चेहरों ने भाग लिया. मुख्य रूप से खलीलाबाद विधायक श्री अंकुर राज तिवारी, धनघटा विधायक श्री गणेश चौहान और मेहदावल विधायक श्री अनिल त्रिपाठी उपस्थित रहे.

इनके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलिराम यादव और जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखगण ने भी बैठक में हिस्सा लिया. जनप्रतिनिधियों की इस उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया. बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीतू सिंह ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या का प्रतीक है.

उन्होंने निर्देश दिए कि स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक मण्डल और बूथ पर ध्वजारोहण के साथ-साथ सेवा कार्यों का आयोजन किया जाए. सरकार की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य है.

