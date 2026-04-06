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भाजपा स्थापना दिवस का उल्लास: सीएम भजनलाल बोले- राष्ट्रहित, विकास और सेवा की भावना के साथ कार्य करती है पार्टी

सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका : राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कमल देश के विभिन्न राज्यों में निरंतर खिल रहा है. पार्टी देश में देशभक्ति एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण सुदृढ़ कर रही है. भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नेतृत्व उसी दिशा में कार्यरत है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ हो. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जनसेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं.

भाजपा में राष्ट्रहित, विकास और सेवा की भावना : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों और विचारधारा पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, विकास और सेवा की भावना के साथ कार्य करती है. यही कारण है कि पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के इतिहास और उसकी उपलब्धियों को याद किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा देशहित को सर्वोपरि रखा है और संगठन की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुटने की अपील की.

जयपुर : भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन यानी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर देश भर में साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिए मना रही है. जयपुर में भी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. सोमवार को इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झण्डा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही. स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के साथ मुख्यालय सजाया गया था.

दीपोत्सव का आयोजन : भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव, आकर्षक रोशनी एवं भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सुंदर रंगोली सजाई गई और कार्यालय परिसर को दीप जलाकर रोशन किया गया. कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की ओर से 'भाजपा स्थापना दिवस की बधाई हो' एवं 'भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद' जैसे नारों के साथ उत्साह का वातावरण बनाया गया. साथ ही 'वाह रे म्हारा मोदी जी, काई रेल चलाई रे' जैसे गीतों की प्रस्तुति से समां बांध दिया. महिला मोर्चा की बहनों ने राखी राठौड़ के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया.

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इस तरह से बनी पार्टी : भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी. जनसंघ का उद्देश्य राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति पर आधारित राजनीति को बढ़ावा देना था. 1975 में लगे आपातकाल के दौरान जनसंघ सहित कई विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया. इसके बाद 1977 में विभिन्न दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और सत्ता में आए. हालांकि, वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी ज्यादा समय तक एकजुट नहीं रह सकी. इन्हीं परिस्थितियों में 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की. अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने. शुरुआत में पार्टी को सीमित सफलता मिली, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपनी संगठन शक्ति और विचारधारा के बल पर देशभर में मजबूत पकड़ बनाई. आज भाजपा भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जिसने केंद्र और कई राज्यों में सरकार बनाकर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है.

केंद्रीय मंत्री बोले- किसानों को परेशान नहीं होने देंगेः भाजपा के स्थापना दिवस पर कुचामन सिटी में समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने वर्तमान में चल रहे ईरान - इजराइल युद्ध के साथ ही दुनिया के बदलते हालातों के बीच देश के किसानों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देगी.

इस दौरान भागीरथ चौधरी ने भाजपा के 46 वर्षों के संघर्षपूर्ण सफर को याद करते हुए कहा कि आज पार्टी न केवल देश बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आमजन के विश्वास को मजबूत किया है. उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है. पिछले वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वहीं 81 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.



