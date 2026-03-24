असम में प्रवासी राजस्थानियों पर भाजपा की नजर, चुनावी गणित साधने की तैयारी
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने असम में प्रवासी राजस्थानियों पर विशेष फोकस करने की रणनीति बनाई है.
Published : March 24, 2026 at 7:56 PM IST
जयपुर : असम में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने राजस्थान से अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजने की रणनीति बनाई है. असम के कई जिलों में प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी की मांग पर राजस्थान से करीब डेढ़ दर्जन नेताओं की पहली टीम भेजी जा चुकी है, आगामी चरण में असम के लिए भी इसी तरह की टीमें तैयार की जाएंगी. इसके लिए चुनाव प्रभारी ने प्रवासी राजस्थानियों की अधिक आबादी वाली विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेजी है. पार्टी का मानना है कि राज्य के कई जिलों में बसे राजस्थान मूल के व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.
अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका : राजनीतिक आकलन के अनुसार असम में करीब 10 से 12 लाख प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं. इनमें बड़ी संख्या शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े परिवारों की है, जो दशकों पहले व्यापार के सिलसिले में पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर बस गए थे. ये लोग आज स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जिलावार बात करें तो गुवाहाटी (कामरूप मेट्रो) में राजस्थानियों की सबसे अधिक उपस्थिति मानी जाती है, जहां थोक व्यापार, कपड़ा, हार्डवेयर और फाइनेंस सेक्टर में उनकी मजबूत पकड़ है. इसके अलावा डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और सिलचर जैसे शहरों में भी मारवाड़ी और अन्य राजस्थानी समुदाय की अच्छी-खासी संख्या है.
इन क्षेत्रों में ये समुदाय न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है. भाजपा इन इलाकों में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए राजस्थान से अनुभवी नेताओं और पदाधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चुनाव प्रचार के दौरान असम का दौरा कर सकते हैं. उनके अलावा राजस्थान के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय और प्रभावी प्रचार की उम्मीद है.
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ऐसे संभालेंगे प्रचार की कमान :
पहला : राजस्थान से भेजे जा रहे नेता प्रवासी राजस्थानियों से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे. वे व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय नेटवर्क के जरिए मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का काम करेंगे. खासकर मारवाड़ी और शेखावाटी समाज के प्रभाव वाले क्षेत्रों में यह रणनीति अहम मानी जा रही है.
दूसरा : ये टीमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगी. स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर बूथ मैनेजमेंट, मतदाता सूची की समीक्षा और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस रहेगा.
तीसरा : सोशल मीडिया और आईटी सेल की भूमिका भी अहम होगी. डिजिटल कैंपेन, लोकल भाषाओं में कंटेंट और व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाएगी, ताकि युवा वर्ग को जोड़ा जा सके.
चौथा : स्टार प्रचारकों के दौरे का प्रबंधन भी इन्हीं नेताओं की जिम्मेदारी होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सभाओं, रैलियों और रोड शो का समन्वय स्थानीय स्तर पर यही टीमें करेंगी.
पांचवां : ये नेता फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जमीनी स्थिति की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे.
स्थानीय मतदाताओं पर भी करेंगे पकड़: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्टी मानती है कि व्यापार और सामाजिक नेटवर्क के जरिए यह समुदाय स्थानीय मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकता है. असम में प्रवासी राजस्थानियों की मजबूत उपस्थिति है, उसी को देखते हुए भाजपा इस वर्ग को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टोली असम भेजने की तैयारी में है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जल्द ही प्रवासी राजस्थानियों के बीच और वहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए टीम भेजी जाएगी. इसके साथ चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जैसे-जैसे डिमांड होगी, उसके लिहाज से भेजा जाएगा. शेखावत ने कहा कि यह पार्टी की सतत प्रक्रिया है. प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं, प्रवासियों के बीच पहुंच मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों से भी पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया जाता है. इसी तरह से जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां की आवश्यकता के अनुसार पार्टी प्रदेश से नेताओं को भेज रही है.