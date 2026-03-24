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असम में प्रवासी राजस्थानियों पर भाजपा की नजर, चुनावी गणित साधने की तैयारी

प्रदेश भाजपा कार्यालय ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर : असम में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने राजस्थान से अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजने की रणनीति बनाई है. असम के कई जिलों में प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी की मांग पर राजस्थान से करीब डेढ़ दर्जन नेताओं की पहली टीम भेजी जा चुकी है, आगामी चरण में असम के लिए भी इसी तरह की टीमें तैयार की जाएंगी. इसके लिए चुनाव प्रभारी ने प्रवासी राजस्थानियों की अधिक आबादी वाली विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेजी है. पार्टी का मानना है कि राज्य के कई जिलों में बसे राजस्थान मूल के व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका : राजनीतिक आकलन के अनुसार असम में करीब 10 से 12 लाख प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं. इनमें बड़ी संख्या शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े परिवारों की है, जो दशकों पहले व्यापार के सिलसिले में पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर बस गए थे. ये लोग आज स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जिलावार बात करें तो गुवाहाटी (कामरूप मेट्रो) में राजस्थानियों की सबसे अधिक उपस्थिति मानी जाती है, जहां थोक व्यापार, कपड़ा, हार्डवेयर और फाइनेंस सेक्टर में उनकी मजबूत पकड़ है. इसके अलावा डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और सिलचर जैसे शहरों में भी मारवाड़ी और अन्य राजस्थानी समुदाय की अच्छी-खासी संख्या है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jaipur) इन क्षेत्रों में ये समुदाय न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है. भाजपा इन इलाकों में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए राजस्थान से अनुभवी नेताओं और पदाधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चुनाव प्रचार के दौरान असम का दौरा कर सकते हैं. उनके अलावा राजस्थान के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय और प्रभावी प्रचार की उम्मीद है. पढ़ें: असम-केरल में दांव पर लगी 'राजस्थानी' साख, पायलट-जितेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा की परीक्षा ऐसे संभालेंगे प्रचार की कमान :