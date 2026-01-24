कांग्रेस MLA के बेटे पर हमले का खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर, आईना दिखाकर लगाए गंभीर आरोप
किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे ने खुद पर हमले की साजिश रची, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है.
January 24, 2026
रुद्रपुर: किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र से मारपीट मामले का खुलासा होने के बाद अब किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मुखर हो गए हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में किच्छा विधायक पुलिस प्रशासन से असली हमलावरों की गिरफ्तारी और उनके पीछे के शख्स का नाम उजागर करने की बात कह रहे थे. अब जब खुद उनके पुत्र ने ही यह षड्यंत्र रचा था तो ये आईना दिखाने के लिए काफी है.
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और नगर पार्षद सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमले में पुलिस के खुलासे के बाद सियासत गरमा गई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम की साजिश खुद सौरभ बेहड़ ने ही रची थी. इस सनसनीखेज खुलासे से पहले तिलक राज बेहड़ ने एक प्रेस वार्ता कर अपने बेटे की हरकत पर गहरी नाराजगी और शर्मिंदगी जाहिर की थी. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके बेटे सौरभ ने उन्हें समाज और राजनीति दोनों के सामने शर्मसार किया है और वह उसकी इस हरकत के लिए उसे जीवन भर माफ नहीं करेंगे. पुलिस खुलासे के बाद अब यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है.
इस प्रकरण को लेकर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मुखर होकर सामने आए हैं. उन्होंने कांग्रेस और उसके नेताओं पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया. राजेश शुक्ला ने कहा कि घटना के तुरंत बाद से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई. कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप लगाए, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने रखी, तो वही नेता सवालों के घेरे में आ गए. पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं, बावजूद इसके तिलक राज बेहड़ के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के कारण उनके घर तक पुलिस पहुंची.
उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके कई समर्थकों को भी कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया गया, जिससे वह बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा कहा गया था कि पुलिस मामले में असली आरोपियों को पकड़े और इनके पीछे जो आका है उनका नाम भी उजागर किया जाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब खुद ही उनके बेटे ने खुद पर हमला कराया गया तो इस सब के पीछे जो आका है, वह यह आईना देख ले, उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा.
