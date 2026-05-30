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पलारी नगर पंचायत हमारी देन,अच्छी बोहनी करो तो होगी तरक्की : अरुण साव

बालोद के पलारी नगर पंचायत में मतदान से पहले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है.डिप्टी सीएम ने प्रचार में कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली.

BJP formed Palari Nagar Panchayat
अच्छी बोहनी करो तो होगी तरक्की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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बालोद :पलारी नगर पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रचार का जिम्मा संभाला. अरुण साव ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की.इस दौरान अरुण साव ने विपक्ष पर भी हमला बोला.

''हमने बनाया है पलारी नगर पंचायत''

अरुण साव ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वाले सफेद झूठ बोलते हैं कि पलारी को नगर पंचायत हमने बनाया. जब हमारी सरकार थी तब हमने इसे बनाया और 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी. अरुण साव ने प्रत्याशी लखन लाल गुरुपंच को पहले ही जीत का माला पहनाते हुए कहा कि यदि जीत दिलाते हो तो शपथ ग्रहण में आऊंगा और कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा. अरुण साव ने कहा कि नया नगर पंचायत है यहां बोहनी अच्छी होगी तो सब अच्छा चलेगा.

कांग्रेस सरकार में विकास हो गया था ठप

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो गांव से लेकर शहर तक विकास कार्य ठप हो गया था. जब कांग्रेस सरकार में आती है तो विकास दूर-दूर तक नजर नहीं आता है. अब आपके पास मौका है विकास को चुनने का.

अच्छी बोहनी करो तो होगी तरक्की : अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुझे आप सबसे इस नए शहर के लिए 16 कमल के फूल चाहिए और 15 वार्ड के पार्षद सहित एक अध्यक्ष को आपको जिताकर नगर पंचायत तक लेकर आना है. यहां पर मैं सबूत लेकर आया हूं कि हमने 6 दिसंबर 2024 को पलारी को नगर पंचायत बनाया था- अरुण साव,डिप्टी सीएम


सतनामी समाज के बीच मंत्री खुशवंत

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से लखन लाल गुरुपंच मैदान में है तो वहीं कांग्रेस पार्टी से यानेश कुमार साहू मैदान में है. यहां पर 15 वार्ड पार्षद भी मैदान में हैं जिसके लिए तैयारी की जा रही है. वहीं आज अरुण साहू के साथ मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी सतनामी समाज के लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के अपील करते नजर आए. आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज दोनों ही पार्टियों शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं. अनुसूचित जाति वार्डों में कांग्रेस के शिव डहरिया का मोर्चा संभाले हुए हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से खुशवंत साहिब कमान संभाले हैं.


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