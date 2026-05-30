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पलारी नगर पंचायत हमारी देन,अच्छी बोहनी करो तो होगी तरक्की : अरुण साव

बालोद :पलारी नगर पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रचार का जिम्मा संभाला. अरुण साव ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की.इस दौरान अरुण साव ने विपक्ष पर भी हमला बोला.

''हमने बनाया है पलारी नगर पंचायत''

अरुण साव ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वाले सफेद झूठ बोलते हैं कि पलारी को नगर पंचायत हमने बनाया. जब हमारी सरकार थी तब हमने इसे बनाया और 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी. अरुण साव ने प्रत्याशी लखन लाल गुरुपंच को पहले ही जीत का माला पहनाते हुए कहा कि यदि जीत दिलाते हो तो शपथ ग्रहण में आऊंगा और कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा. अरुण साव ने कहा कि नया नगर पंचायत है यहां बोहनी अच्छी होगी तो सब अच्छा चलेगा.



कांग्रेस सरकार में विकास हो गया था ठप



डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो गांव से लेकर शहर तक विकास कार्य ठप हो गया था. जब कांग्रेस सरकार में आती है तो विकास दूर-दूर तक नजर नहीं आता है. अब आपके पास मौका है विकास को चुनने का.