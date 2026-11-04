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पलामू में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा, भाजपा का आरोप-कांग्रेस भारत को बांग्लादेश-पाकिस्तान बनाना चाहती है

पलामू में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल भाजपा नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः कांग्रेस भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहती है. यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है. दरअसल, बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलामू के मेदिनीनगर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई. इस पदयात्रा में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, भाजपा की राज्य सह प्रभारी निवेदिता सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

पदयात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर जहां जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन यहां मॉक पार्लियामेंट के जरिए लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है. लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतंत्र का मजाक बनानेवालों को सबक सिखाएगी.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा की राज्य सह प्रभारी निवेदिता सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तो दुरुपयोग किया. देश के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि देश को कमजोर किया और जब देश आगे बढ़ रहा है और भारत शक्ति के रूप में उभर रहा है तो देश को कमजोर करने और अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है.

"भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहती है कांग्रेस"

वहीं पदयात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राज्य सह प्रभारी निवेदिता सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहती है. कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा या बेटा सत्ता में बना रहे. जहां पर वे चुनाव जीते थे, वहां वे कभी मांग नहीं करते की बैलेट से चुनाव हो, लेकिन जहां वे हार जाते हैं वहां वे बैलेट से चुनाव करने की मांग करते हैं.

निवेदिता सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है. जब-जब वह सत्ता से दूर होते हैं तो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं. वे चाहते हैं कि देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दें. भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान से निकली और विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुंची.