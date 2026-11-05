जमशेदपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना
जमशेदपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
Published : November 5, 2026 at 5:18 PM IST
जमशेदपुरः भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को जमशेदपुर में पदयात्रा निकाली गई. जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जमशेदपुर लोकसभा सांसद बिद्युत वरण महतो, जदयू विधायक सरयू राय, विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व विधायक मेनका सरदार, मीरा मुंडा के अलावा कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
पदयात्रा से पूर्व जमशेदपुर के साकची स्थित आम बागान मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. नेताओं ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस किसी भी हद तक जाकर सत्ता पाना चाहती है, लेकिन भाजपा उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी.
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर साधा निशाना
वहीं इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोतांत्रिक देश है और देश संविधान से चलता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते. उन्हें तो अब इवीएम क्या, अब बैलेट पेपर पर भी भरोसा नहीं है. जबकि भारत की चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए कई देश रिसर्च कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि 50 साल से ज्यादा इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी. जबकि आज वर्ल्ड बैंक ने भी यह बताया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में गरीबी घटी है. उन्होंने कहा की इंदिरा गांधी के शासन काल में कांग्रेस ने 92 बार आर्टिकल 356 का उल्लंघन किया.कांग्रेस के शासन काल में आपताकाल लगा, लेकिन अब जनता मोदी जी के साथ है.
राहुल गांधी को दी खुली चुनौती
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि डिबेट के लिए समय और जगह आप तय कर लें. मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में यह सिद्ध कर दूंगा कि आप देश के सबसे बड़े विरोधी हैं.
देश में अब वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगीः रघुवर दास
इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास में कहा कि अब देश में वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी. जनता लोकतंत्र की राजनीति चाहती है और भाजपा लोकतंत्र की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हद तक जाकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भाजपा उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी. अब जनता भी इसे देख रही है.
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाल रही है. झारखंड राज्य में दो चरणों में अलग-अलग जिलों में आंदोलन किया जा रहा. जिसके तहत कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई.
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