ETV Bharat / state

जमशेदपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना

जमशेदपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल नेता, ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को जमशेदपुर में पदयात्रा निकाली गई. जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जमशेदपुर लोकसभा सांसद बिद्युत वरण महतो, जदयू विधायक सरयू राय, विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व विधायक मेनका सरदार, मीरा मुंडा के अलावा कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पदयात्रा से पूर्व जमशेदपुर के साकची स्थित आम बागान मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. नेताओं ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस किसी भी हद तक जाकर सत्ता पाना चाहती है, लेकिन भाजपा उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी.