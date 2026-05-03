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BJP अब किस रणनीति पर कर रही फोकस?, कार्यकर्ताओं से क्या बोले धर्मपाल, जानिए

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर निहित होती है. इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ को केंद्र में रखकर काम करना होगा.

धर्मपाल सिंह ने मंडल प्रवासियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर जाकर बूथ कमेटियों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें. जिन बूथों पर कमेटियां अधूरी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए. साथ ही प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बूथ पालक और बूथ प्रवासी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि संगठन की मजबूती जमीनी स्तर तक सुनिश्चित हो सके.



उन्होंने यह बातें कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और 254 मंडलों के प्रवासियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं. बैठक क्षेत्रीय मुख्यालय में दोपहर 12:30 बजे आयोजित हुई.

प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने संगठनात्मक कार्यों की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर सभी कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया जाना चाहिए. मंडल प्रवासी, मंडल से लेकर बूथ स्तर तक सभी गतिविधियों का गहन सत्यापन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर इकाई सक्रिय और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हो.



उन्होंने आगे कहा कि संगठन के विस्तार के लिए बूथ स्तर पर नियमित संपर्क, संवाद और कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात’ को प्रत्येक बूथ पर आमजन और कार्यकर्ताओं तक सामूहिक रूप से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए.



बैठक के बाद धर्मपाल सिंह ने जिला अध्यक्षों से आगामी जिला प्रशिक्षण वर्गों की तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने प्रशिक्षण वर्गों को अनुशासित और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि ये वर्ग संगठन की रीढ़ होते हैं, जिनसे कार्यकर्ताओं को विचारधारा और संगठनात्मक कौशल मिलता है.



बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने की, जबकि संचालन क्षेत्रीय महामंत्री पूनम द्विवेदी ने किया. प्रस्तावना प्रदेश महामंत्री एवं क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता ने प्रस्तुत की.