ETV Bharat / state

कांग्रेस कार्यालय में फहराया गया भाजपा का झंडा, जानें पूरा मामला

खगड़िया: बिहार के खगड़िया के परबत्ता नगर पंचायत क्षेत्र में उस समय राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया, जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का झंडा किसी ने फहरा दिया. घटना सामने आते ही स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते मामला जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया है.

कांग्रेस कार्यालय में फहराया बीजेपी का झंडा: कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और राजनीतिक शिष्टाचार पर सीधा हमला बताया है. कांग्रेस कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय लोकतंत्र, आजादी और संविधान की विचारधारा का प्रतीक है. उसके ऊपर किसी दूसरी पार्टी का झंडा लगाया जाना अपमानजनक होने के साथ-साथ राजनीतिक उकसावे की पराकाष्ठा है.

कांग्रेस में गहरी नाराजगी (ETV Bharat)

"पहले यहां बीजेपी का झंडा नहीं था, लेकिन कल देखे कि कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी का झंडा फहरा रहा है. 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हमेशा यहां कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है. अब कार्यालय के ऊपर भी बीजेपी का झंडा फहरा दिया जा रहा है. प्रशासन से हम निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं."- प्रभाकर यादव,कांग्रेस कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष

कांग्रेस कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर यादव (ETV Bharat)

'जानबूझकर ऐसी घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम': कांग्रेस कार्यकर्ता राजा गुप्ता ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सोची-समझी साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि परबत्ता की राजनीति अब तक अपेक्षाकृत शांत रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर दलों के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं.

"कांग्रेस शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, लेकिन पार्टी की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी कार्यालय में बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है. भाजपा इस देश में सिर्फ अपनी पार्टी चाहती है और राजतंत्र लाना चाहती है."-राजा गुप्ता,कांग्रेस कार्यकर्ता