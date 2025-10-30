कवर्धा में फर्जी मतदाता जोड़ने का मामला गरमाया, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर
कवर्धा मे बोगस वोटर्स को जोड़ने का मुद्दा सामने आया है. बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है.
Published : October 30, 2025 at 7:26 PM IST
कवर्धा: कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश बताया है.
कवर्धा में फेक वोटर्स का मुद्दा: जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि राजपूत ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सैकड़ों बाहरी लोगों के नाम कवर्धा विधानसभा की मतदाता सूची में फर्जी तरीके से जोड़े गए.
बीजेपी ने मीडिया को दी जानकारी: भाजपा नेताओं ने कहा कि यह काम तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोगों और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से किया गया था. भाजपा नेताओं ने बताया कि तैय्यब खान और रमिज कुट्टी नाम के दो व्यक्तियों ने झूठी जानकारी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाए. जांच में पाया गया कि दोनों पहले से ही रायपुर क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हैं, इसके बावजूद उन्होंने कवर्धा में नया पंजीकरण कराया.
आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज: वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 199, 200, 419, 468 और 34 के तहत 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई है.
मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने के संबंध में रमिज कुट्टी और तैय्यब खान के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच और कार्रवाई जारी है-पुष्पेन्द्र बघेल, एएसपी कवर्धा
भाजपा की सख्त कार्रवाई की मांग: भाजपा ने इसे चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बताते हुए प्रशासन से विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने कहा है कि यह कवर्धा जिले के लोगों के भविष्य के लिए इस मामले की जांच जरुरी है. फर्जी तरीके से लोग कवर्धा में आकर नाम जुड़वाएंगे तो यह हमारे लिए चुनौती बन जाएगी. यह राजनीति का नहीं बल्कि समाज का विषय है.