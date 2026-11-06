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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर सियासी हंगामा! बीजेपी ने अरगोड़ा थाना में दी लिखित शिकायत, FIR की मांग

दीपक प्रकाश- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी ने उनके बयान के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत कर कांड दर्ज करने की मांग की. अरगोड़ा थाना पहुंचे बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की है.

स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप