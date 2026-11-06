स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर सियासी हंगामा! बीजेपी ने अरगोड़ा थाना में दी लिखित शिकायत, FIR की मांग

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर सियासी हंगामा! बीजेपी ने अरगोड़ा थाना में दी लिखित शिकायत, FIR की मांग
स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने रांची के अरगोड़ा थाना में शिकायत कर मामला दर्ज करने की मांग की है. रिपोर्ट भुवन किशोर झा.
Published : November 6, 2026 at 8:21 PM IST
रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी ने उनके बयान के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत कर कांड दर्ज करने की मांग की. अरगोड़ा थाना पहुंचे बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की है.
स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप
शिकायत में स्वास्थ्य मंत्री पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से बयान देने का आरोप लगाया गया है. लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने 5 नवंबर 2026 को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं. उन्होंने 'भारतीय सेना' और 'सुरक्षा बलों' को चुनौती देते हुए कहा था कि सेना को बुलाने के बावजूद वे छात्रों को सड़कों पर उतरने से नहीं रोक पाएंगे.
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने 'धमकी' दी है कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो भारत के हालात 'बांग्लादेश' और 'नेपाल' में हुए हिंसक तख्तापलट से भी बदतर हो जाएंगे. पड़ोसी देशों में हुई हिंसा, आगजनी और संवैधानिक पतन की तर्ज पर 'भारत में अराजकता' फैलाने की ऐसी चेतावनी, देश की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा प्रहार है.
इरफान अंसारी अराजकता फैलाने वाला बयान देते रहे हैं: दीपक प्रकाश
दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इससे पहले भी 'प्रदेश और देश में अराजकता' फैलाने वाले बयान देते रहे हैं. उनके भड़काऊ साक्षात्कार और वीडियो का प्रसारण रांची सहित देशभर के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया नेटवर्क पर हुआ है.
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हाल में दिल्ली जाकर कुछ छात्र संगठनों के साथ गुप्त बैठक की और उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर उतरने के लिए दुष्प्रेरित किया. शिकायत के मुताहिक, उनके उकसावे के चलते दिल्ली और दूसरी जगहों पर छात्रों से जुड़ी हिंसक उपद्रव की घटनाएं हुईं, जिससे लोक व्यवस्था भंग हुई.
आज रांची के अरगोड़ा थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा देश के युवाओं को दिग्भ्रमित एवं भड़काकर झारखंड सहित पूरे देश में अराजकता फैलाने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई केंद्र सरकार के तख्तापलट के षड्यंत्र से जुड़े बयान के खिलाफ आवेदन सौंपा और उनके विरुद्ध देशद्रोह सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। यह मामला देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh— Deepak Prakash (@dprakashbjp) November 6, 2026
'अस्थिरता' का माहौल बनाने की कोशिश
दीपक प्रकाश ने आरोप कि स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान महज उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है. यह बहुत जगजाहिर है कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी के इशारे पर ही इस तरह का बयान दिया है. ऐसे बयानों के जरिए 'देश में अराजकता' और 'अस्थिरता' का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह डॉ. इरफान अंसारी के इस बयान से सहमत है और क्या उसकी राजनीतिक सहमति से ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है.
दीपक प्रकाश ने थाना प्रभारी से अनुरोध किया है कि राष्ट्र की संप्रभुता, सार्वजनिक सुरक्षा एवं रांची की लोकशांति के हित में शिकायत में उल्लिखित गंभीर तथ्यों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152, 153, 196, 351 और 352 तथा आईटी एक्ट की धारा 45 एवं 66एफ के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी.
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