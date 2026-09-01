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नगर निगम चुनाव: बीजेपी ने 8 मुस्लिम चेहरों पर लगाया दांव, कांग्रेस विधायक बोले-प्रत्याशियों की होगी जमानत जब्त

भाजपा प्रत्याशी फरीदुद्दीन उर्फ जैकी ने दावा किया कि इस बार बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बीजेपी का समर्थन करेंगे.

BJP Candidates with supporters
बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों के साथ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 5:14 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जयपुर नगर निगम की 150 प्रत्याशियों की सूची में 8 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है. बीजेपी के सिंबल पर पहली बार इतनी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. पार्टी के इस फैसले को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि इन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी.

बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रत्याशियों पर चर्चा: बीजेपी ने वार्ड 19 से शाहनवाज अंसारी, वार्ड 109 से जाकिर खान कायमखानी, वार्ड 113 से फरीदुद्दीन उर्फ जैकी, वार्ड 117 से शबाव जहां, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 136 से मिजाना मिर्जा, वार्ड 137 से रहीस मंसूरी और वार्ड 146 से अफसाना को टिकट दिया है. इनमें वार्ड 19 जैसी सामान्य सीट से शहनवाज अंसारी को टिकट दिया जाना सबसे ज्यादा चर्चा में है.

प्रत्याशियों ने बताई अपनी प्राथमिकता, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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'अल्पसंख्यक भी भाजपा के वोटर हो सकते हैं': ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी शबाव जहां ने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक भी भाजपा के वोटर हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में उतरी थीं और अच्छा मुकाबला किया था, लेकिन किसी कारण से जीत नहीं मिल पाई. इस बार वो जीत दर्ज करने के लिए मैदान में हैं. शबाब जहां ने कहा कि अब अल्पसंख्यक भाजपा पर भरोसा करने लगे हैं. क्योंकि कांग्रेस के पार्षद 10 साल में क्षेत्र में ऐसा काम नहीं कर सके, जिससे जनता उन पर भरोसा बनाए रखे.

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने ही इस बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है. उनकी प्राथमिकताओं में पानी, बिजली और सीवर लाइन शामिल हैं. उनका दावा है कि वार्ड में इन सुविधाओं की स्थिति खराब है और वो चुनाव जीतने के बाद काम के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. शबाब जहां के समर्थक ने भी क्षेत्र की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क, नाली और सीवर की समस्याओं से लोग परेशान हैं. बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तक प्रभावित हैं और इस बार जनता बदलाव चाहती है.

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'अल्पसंख्यक भाजपा को करेंगे सपोर्ट': वहीं भाजपा प्रत्याशी फरीदुद्दीन उर्फ जैकी ने दावा किया कि इस बार बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बीजेपी का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर भरोसा जताया है, उसी तरह समाज भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. विधायक और सांसद स्तर पर अल्पसंख्यक चेहरों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के सवाल पर जैकी ने इसे कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम बताया. उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक गुमराह होने वाला नहीं है. केंद्र और राजस्थान में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को भी मिल रहा है. ऐसे में वो चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की योजनाओं और उनके लाभ को घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे.

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अमीन कागजी बोले-जमानत जब्त होगी: भाजपा के इस कदम पर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने हमला बोला. उन्होंने भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने को महज राजनीतिक दिखावा बताया. कागजी ने दावा किया कि भाजपा के इन प्रत्याशियों की चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी और उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं मिलेगा. कागजी ने कहा कि अगर भाजपा वास्तव में मुस्लिम समाज की हितैषी है तो उसे बहुसंख्यक आबादी वाले इलाकों से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने चाहिए. तभी भाजपा के दावे को सही माना जा सकता है. जिस तरह कांग्रेस की ओर से जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां कई बार बहुसंख्यक वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाता है.

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बालमुकुंद आचार्य के इलाके में दो मुस्लिम प्रत्याशी: हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य के विधानसभा क्षेत्र से दो मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने के सवाल पर भी अमीन कागजी ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि टिकट वितरण में बालमुकुंद आचार्य की नहीं चली और पार्टी ने उनके कहने के बावजूद टिकट नहीं दिया.

भाजपा बदल रही है रणनीति: बहरहाल, बीजेपी की 150 प्रत्याशियों की सूची में 8 मुस्लिम चेहरों को जगह मिलना जयपुर की स्थानीय राजनीति में अहम प्रयोग माना जा रहा है. खास तौर पर सामान्य सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देना पार्टी की रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा सकता है. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा का ये प्रयोग मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब होगा? या फिर कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक ये सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित रहेगा. इसका फैसला चुनाव परिणाम करेंगे.

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